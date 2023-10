Fisco, dichiarazione precompilata più semplice e per tutti, pagamenti con F24 anche con Pago Pa

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Energia, con misure per la salvaguardia delle famiglie contro i possibili rincari di gas e luce. E fisco, con due decreti legislativi nell’ambito della delega fiscale, su adempimenti e versamenti. Sono questi i due piatti forti della riunione del Consiglio dei ministri attesa per oggi, lunedì 23 ottobre, a partire dalle 15:30.

Sul fronte fiscale, ecco le novità principali in arrivo: dichiarazione precompilata più semplice e per tutti anche ai forfettari. Il pagamento con F24 sbarca su Pago Pa. Chi dimentica di indicare un credito d’imposta in dichiarazione non perde più il bonus. Per le compensazioni di crediti d’imposta Iva, il limite per l’obbligo del visto di conformità del professionista scatta da 70mila euro e non più da 50mila, mentre per i crediti Ires, Irpef e Irap il limite sale da 20mila a 50mila.

Loading...

Bozza provvedimento, 26 articoli da dichiarazione semplificata a scadenze

Dodici pagine e 26 articoli che vanno dalla semplificazione della dichiarazione dei redditi all’anticipo dal 30 novembre al 30 settembre del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap. È quanto si legge in una bozza del decreto legislativo in materia di adempimenti fiscali atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Arriva nel 2024 in via sperimentale una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle entrate, si legge nel testo, «rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate direttamente dai contribuenti in un’apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica». Progressivamente, saranno rese disponibili anche agli intermediari, con modalità definite insieme al garante della Privacy.

Stop a cartelle ad agosto e dicembre

Salvo casi di indifferibilità e urgenza - si legge ancora nella bozza del provvedimento -, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio da parte dell’Agenzia delle entrate di comunicazioni relative ai controlli automatizzati, controlli formali e liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.