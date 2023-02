Dalla ricetta elettronica all’acquisto della prima casa, ecco le novità del decreto Milleproproghe

Via libera del Senato in prima lettura al decreto Milleproroghe (dl 198/2022). I sì sono stati 88, i no 63 e 3 gli astenuti. Il testo di 24 articoli ha la sostanza di un provvedimento “omnibus”, con novità che spaziano dallo smart working, alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, dai dehors alla ricetta elettronica, dalla formazione in orario di lavoro alle regole sui balneari. Il decreto va convertito entro il 27 febbraio e deve essere esaminato dalla Camera in seconda lettura. Eccone, in sintesi, alcune, così come illustrate dal Servizio Studi di Palazzo Madama.



