Abi, ecco il vademecum per difendersi da crimini informatici e truffe

In questa ipotesi, spiega l’Abi, occorre prelevare solo il denaro necessario e riporlo subito al sicuro. È opportuno assicurarsi di non essere visti durante la digitazione del codice segreto della carta (Pin) e di non avere estranei troppo vicini. Si consiglia inoltre di contattare la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stati “spiati”.Tra le altre indicazioni, quella di verificare che l'apparecchio non presenti anomalie o irregolarità. Infine, occorre custodire sempre le credenziali delle carte in un luogo sicuro, mai nel portafoglio o nella memoria del cellulare.

Truffe telefoniche

Infine, il vademecum si sofferma sulle truffe telefoniche. Non va presa assolutamente in considerazione la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il frodatore potrebbe alludere. Non va fornito alcun tipo di informazione finanziaria a operatori telefonici, nessuna banca o altro soggetto di natura finanziaria può chiedere telefonicamente le credenziali di accesso al conto corrente online o le coordinate bancarie. In caso di dubbi, è opportuno contattare la banca e chiedere ragguagli.

Cosa fare in caso di truffa

E se si è subita una truffa, cosa occorre fare? Sporgere querela verso ignoti alle autorità competenti, disconoscendo esplicitamente le operazioni finanziarie che sono state illegittimamente attribuite. In caso di frodi su carte di pagamento, bloccare immediatamente la propria carta chiamando il servizio clienti della propria banca o emittente. Va poi inviata una raccomandata alla propria banca evidenziando i fatti e allegando sempre copia della denuncia e di un documento di identità.

