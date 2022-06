Dalle otto Academy 66 corsi: così si formano i supertecnici e nascono nuove professioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono aperte e disponibili online sui siti web dei singoli Istituti Tecnici Superiori - le preiscrizioni ai corsi di Alta formazione tecnologica post-diploma delle Its Academy del Veneto. C’è tempo fino a luglio: dopo le selezioni estive, i corsi del biennio formativo 2022-24 partiranno per tutti a ottobre. Una offerta di fatto alternativa all’università (ma che non preclude la scelta di arrivare a una laurea), e strettamente collegata al mondo del lavoro.

Le opportunità

L’effettivo successo della formazione negli Its Academy Veneto è dimostrato dall’ottimo posizionamento di molti corsi veneti nel ranking Indire 2022 che attesta l’alta occupabilità a sei mesi dal diploma (dall’84 al 98%) su 260 percorsi monitorati. Tante sono le esperienze di crescita che gli studenti hanno la possibilità di vivere: dalle esperienze all’estero con la mobilità Erasmus+ a percorsi di studio e lavoro presso aziende altamente innovative, fino alle certificazioni linguistiche e specialistiche che accrescono il curriculum di studio.

Le unità formative dei corsi Its vengono riprogettate annualmente sulla base dei trend e delle esigenze del mercato del lavoro, garantendo un rapido placement. La formazione è organizzata in 1.800/2mila ore di attività formativa divisa tra aula, con un corpo docente composto per il 70% da professionisti, e tirocinio formativo per circa il 50% delle ore. Al termine del percorso viene rilasciato il diploma di V livello EQF. Per tutti i corsi sono previste Borse di studio per merito e per reddito; per alcuni corsi, le borse coprono anche l’alloggio durante il periodo d’aula.

L’offerta

Le otto ITS Academy del Veneto rispondono all’esigenza di formare personale altamente qualificato e specializzato nelle cinque aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e per la competitività d̀el Paese e della nostra regione, con percorsi di apprendimento teorico e pratico svolto tra aula e laboratorio, con docenti provenienti prevalentemente dal mondo del lavoro, e poi direttamente in azienda. I corsi, rivolti a chi ha diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei) sono realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il co-finanziamento di Regione Veneto e Fondo Sociale Europeo. Per il biennio 2022/2024 le Its Academy del Veneto hanno ampliato l’offerta (vedi scheda in pagina): sono ora 66 i corsi attivati dagli otto Its attivi. In questi mesi sono numerose le attività di orientamento organizzate per presentare tutte le opportunità di studio, tirocinio e lavoro e aiutare i ragazzi prossimi all’esame di maturità nella difficile scelta del percorso di studi post-diploma: date e iscrizioni sui siti degli Its o su https://itsacademy-veneto.com.

Tirocini carta vincente

La carta vincente degli Its è la grande sinergia con le aziende del territorio: tutti gli Its infatti prevedono, nei due anni di formazione, un inserimento in azienda attraverso stage, tirocinio anche in apprendistato di terzo livello per una durata che va dalle 300 alle 600 ore per anno di corso. Durante il tirocinio, che si svolge generalmente a fine anno, tra marzo e luglio o, come nel caso dell’area meccatronica, in modalità settimana spezzata 3+2, lo studente impara a inserirsi con gradualità in un contesto lavorativo sotto la supervisione di un tutor.