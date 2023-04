Dalle piante del Parco Nazionale d’Abruzzo nascono le fragranze Parco1923

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La memoria olfattiva è la più forte che abbiamo: da sempre, se chiudo gli occhi, rivivo le lunghe passeggiate a cavallo dell'infanzia e sento il profumo di luoghi a cui sono legato con il cuore» Paride Vitale e il socio Ugo Maria Morosi, entrambi originari del Parco Nazionale D'Abruzzo, hanno creato il brand di profumi Parco1923 ispirandosi proprio a questo posto nel cuore dell’Italia. Morosi aggiunge: «I vecchi guardiani del parco per lungo tempo hanno vissuto nei boschi per stanare i bracconieri. Abbiamo chiesto loro di testare le nostre essenze e, insieme ai botanici locali, ci hanno aiutato in due anni di lungo lavoro ad affinare la nostra ricerca, fino alla creazione dell'essenza Parco1923».

La scelta delle piante che compongono il profumo è stata realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove queste crescono, come il maggiociondolo, letale per gli uomini e benefico per gli animali; le bacche di ginepro, caprifoglio, ginestra odorosa, angelica selvatica. giaggiolo, muschio e faggio, albero rappresentativo del parco e della sua tradizione che popola il 60% dei boschi del territorio.

La confezione richiama il legame con un territorio unico e antico, attraverso il colore verde e l'oro dell'orso marsicano. Infine, segno distintivo che sorregge il tappo della boccetta, è un anello di pietra gentile, elemento decorativo portante della cultura abruzzese y.

L'anno che dà il nome alla fragranza è la data di nascita di uno dei parchi più antichi d'Europa. Nel 1922, su iniziativa privata di illuminati guidati dall'onorevole Erminio Sipari e dalla Federazione Pro Montibus et Silvis, fu avviata la gestione del nucleo iniziale del Parco, affittando i primi 500 ettari della Costa Camosciara; l'istituzione vera e propria ebbe luogo l'anno seguente, e ad oggi è uno dei più antichi parchi d'Italia noto a livello internazionale per il ruolo avuto nella conservazione di alcune tra le specie faunistiche italiane più importanti.

Alla nascita del parco è dedicata la nuova eau de parfum Riserva Regia, omaggio all'antica nobiltà di montagna. Il segno distintivo della fragranza è il blu, colore dei patrioti e degli ambientalisti ante litteram che hanno costituito il primo nucleo del futuro Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nel 1922. Già alla fine dell'800 infatti una porzione del territorio fu eletto a Riserva di caccia Reale con il fine ultimo di fermare lo sterminio ed evitare l'estinzione delle rare specie autoctone. Mentre il packaging e i nomi delle fragranze della collezione home Rifugi racconta attraverso illustrazioni dal sapore vintage i luoghi più rappresentativi del parco e i suoi protagonisti: Principessa Maria di Piemonte – detto Prato Rosso –; La Difesa; e Pesco di Iorio.