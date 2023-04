Dalle piste per gli elicotteri al pic nic in vigna così le cantine rafforzano l’offerta turistica

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’enoturismo ci ha salvati nel post pandemia, ma ci ha salvati l’aver pensato la pista per far atterrare gli elicotteri: grazie a questo abbiamo avuto gruppi di turisti stranieri di grande disponibilità». Flora Mondello porta avanti Gaglio Vignaioli, la cantina di famiglia a Olivieri in provincia di Messina e da qualche settimana è alla guida del Consorzio del vino Mamertino Doc in un’area che abbraccia 31 comuni nella parte orientale della provincia di Messina e 15 cantine coinvolte. La cantina Gaglio Vignaioli ha da tempo lanciato anche l’esperienza in vigna con la vendemmia. Quella dell’offerta delle cantine siciliane agli appassionati è una strategia in crescita: c’è chi organizza pic nic e chi invece si limita alle sole degustazioni, chi ha trasformato la cantina in una galleria d’arte e chi invece ha integrato con l’ospitalità. Non ci sono dati qualitativi su quanto incide questa attività sul totale del fatturato ma uno studio di Assovini, l’associazione dei produttori siciliani che raggruppa un centinaio di cantine, testimonia che il fenomeno è in grande crescita.

Lo è così tanto che l’associazione ha deciso di dedicare proprio a questo tema una tavola rotonda nell’ambito di Sicilia en primeur, l’appuntamento annuale itinerante in cui si alternano degustazioni, tour, masterclass, convegni. Quest’anno l’appuntamento si terrà il 12 e 13 maggio tra Taormina e Radicepura, il grande parco botanico che si trova a Giarre nel catanese: ospiti della manifestazione oltre cento giornalisti e parecchi stranieri. «Il wine tourism diventa oggi una esperienza a 360 gradi, well-being e veicolo per promuovere il territorio, il vino di qualità, le bellezze paesaggistiche, l'unicità del patrimonio storico-archeologico della Sicilia – dice il presidente di Assovini Laurent Bernard De la Gatinais –. Ambasciatori e custodi di cultura e territorio è il nostro pay-off scelto per Sicilia en Primeur 2023. Vogliamo sottolineare che, nel contesto del turismo esperienziale, i vigneti, le cantine, il vino, rappresentano il contenitore culturale ideale per un'esperienza totale».

Un focus sull’enoturismo organizzato nella consapevolezza che il peso di queste iniziative è destinato a crescere sempre di più e che quindi serve un cambio di passo per soddisfare anche questa domanda: «Oggigiorno il turista abbina alla passione per il vino, la volontà di conoscere luoghi e persone, approfondendone storia e tradizioni – spiega Roberta Garibaldi, docente universitario, curatrice del Rapporto sul turismo enogastronomico italiano e presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico – . Sebbene la scoperta e la degustazione delle produzioni vinicole locali rimanga centrale, non è più l'unico elemento ricercato nel viaggio. Il valore culturale che il vino possiede, rappresentato da un mix unico tra prodotto, terroir e persone, affascina ed attrae sempre più. I dati evidenziano un chiaro desiderio di vivere e sperimentare la cantina attraverso modalità nuove, più coinvolgenti, e che permettano un arricchimento personale».

Per farsi un’idea di quanto sia cresciuto l’interesse per il vino siciliano (e per quello che rappresenta) da parte dei consumatori (e quindi possiamo dire anche dei turisti) possiamo utilizzare lo studio di Nomisma per UniCredit che dedica un focus al numero di follower sui social media: la Sicilia si piazza al secondo posto dopo la Toscana e precede regioni blasonate come il Veneto e il Trentino Alto Adige.

«Il vino – spiega Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit –è certamente uno dei biglietti da visita della Sicilia che ci rappresenta e identifica a livello globale. La Sicilia è patria di vini di eccellenza. La crescita futura del comparto è legata alla capacità di promuoverlo sui mercati esteri, in quanto esportare diventa sempre di più una strategia imprescindibile».