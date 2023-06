Dalle plusvalenze ai processi sportivi: nel decreto Pa-bis un pacchetto di interventi per lo sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il decreto Pa-bis che arriva oggi in consiglio dei ministri contiene anche un pacchetto di interventi sullo sport, dalle plusvalenze ai processi sportivi. Nei processi sportivi le penalità sono applicabili “solo una volta” che la sentenza è “passata in giudicato” prevede la bozza del decreto. “Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, le penalità sono applicabili solo una volta passata in giudicato, presso i medesimi organi, la sentenza che definisce il giudizio”, si spiega nel provvedimento.

Regolare tempi processi sportivi o decreto ministero Sport

“Affinché il giudicato possa formarsi in ogni caso prima della scadenza del termine per l’iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione”, si stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Federazioni e Coni siano “tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai tempi di svolgimento dei processi di competenza dei rispettivi organi di giustizia sportiva”. Se questo non viene fatto, provvede l’Autorità politica delegata in materia di sport, “con proprio decreto”. Si specifica inoltre che la disposizione si applica “alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro”.

Loading...

Controlli tempestivi, efficaci ed esaustivi su bilanci club



Per “garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Non più di 3 mandati consecutivi per presidenti Coni e federazioni



Non più di tre mandati consecutivi per il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive e degli organismi olimpici e paralimpici. E’ l’interpretazione fornita all’articolo 30 del decreto Pa, in una bozza ancora provvisoria, alle disposizioni previste in merito dal decreto del 1999 sul riordino del Coni e quello del 2017 sul comitato italiano paralimpico.

Revisione disciplina del trattamento fiscale delle plusvalenze



“Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere a una revisione della disciplina del trattamento fiscale delle plusvalenze generate da beni posseduti dalle società sportive professionistiche, in particolare per quanto concerne la possibilità di ricorrere a rateizzazione delle stesse”, all’art. 22 su disposizioni urgenti in materia di plusvalenze, la bozza del decreto legge dl Pa bis in discussione, atteso oggi in Consiglio dei ministri, prevede “1. Al comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole ’o a un anno per le società sportive professionistiche’, sono sostituite dalle seguenti: ’o a due anni per le società sportive professionistiche’; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata”.