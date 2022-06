Dalle prealpi al lago per un turismo slow all'insegna dell'acqua

Presentato a fine maggio e voluto da Uniacque con l'idea di creare una rete di sentieri tematici integrati con il sistema di mobilità dolce già esistente e, l'utility che gestisce il servizio idrico della Provincia di Bergamo, il progetto Cammini d'Acqua ha battezzato e tracciato i suoi primi due percorsi consultabili con l'app Orobie Active e destinati ad aumentare per numero nei prossimi mesi: il Cammino dei Fontanili, che si sviluppa per 60 km nella media pianura orobica ed è rivolto soprattutto agli amanti della bicicletta, e il Cammino Borlezza, itinerario che segue il torrente omonimo dal Monte Pora fino al Lago d'Iseo. Pensato per gli appassionati di trekking e delle lunghe camminate, quest'ultimo percorso, di media difficoltà, porta ad immergersi in abetaie silenziose, ad ammirare da vicino canyon scavati dall'acqua (all'interno del Parco della Gola del Tinazzo), torbiere e laghi fossili e ad attraversare borghi dal fascino antico come quelli di Onore e di Rovetta. Si parte dall'area parcheggio di Colle Vareno, al Monte Pora, in provincia di Brescia, e si arriva a Castro, sulla sponda bergamasca del lago, dopo aver percorso poco meno di 30 km

6/11 8/11 Menu