Dalle rosticcerie alle pizzerie al taglio, ai bus turistici: ecco tutte le categorie escluse che sperano nei nuovi aiuti Corsa contro il tempo per mettere a punto il decreto Ristori bis di Andrea Carli

Coronavirus, scuola: le novità dalle mascherine al rinvio del concorso

Corsa contro il tempo per mettere a punto il decreto Ristori bis

A quel decreto legge Ristori bis, come lo ha battezzato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per differenziarlo dalla prima tranche di indennizzi, guardano in molti. E tra questi ci sono le categorie che non sono rientrate nei codici Ateco indicati nel primo provvedimento. La coperta delle risorse alle quali attingere per coprire questa nuova concessione di aiuti a fondo perduto è corta, tanto che non si esclude che il governo decida di procedere nella direzione di una nuova richiesta di scostamento al parlamento (sarebbe la quinta in sette mesi di lotta al Coronavirus).

Chi è rimasto fuori dal primo intervento

La lista delle richieste è già lunga, solo considerando le categorie che non hanno accesso, al momento, al decreto Ristori, prima versione (il provvedimento è all’esame dele commissioni Bilancio e Finanze del Senato, in prima lettura). Fanno parte del gruppo i circoli Arci e delle Acli che chiedono aiuti per il Terzo settore, le lavanderie industriali che lamentano l'esclusione, circa 100mila imprese tra pizzerie al taglio e rosticcerie (della ristorazione senza somministrazione) che secondo la Cna sarebbero state tagliate fuori. Molte aziende nel campo degli eventi, poi, non corrisponderebbero a nessuno degli Ateco finora in elenco. Nulla nemmeno per i bus turistici e per i bar nelle scuole, la ristorazione collettiva, i fornitori dei distributori automatici o ancora per le dimore storiche e i B&B campani che lavorano, grazie a una legge regionale, senza partita Iva.

Chi è allo stato attuale in prima posizione

Fin qui le categorie ad oggi rimaste escluse. Allo stato attuale in pole tra i codici Ateco che potrebbero essere ammessi alla nuova tranche di contributi a fondo perduto sono i musei, chiusi in tutta Italia, bus turistici - su cui si registra pressing dentro e fuori dal Parlamento - rosticcerie e pizzerie al taglio, cioè la ristorazione senza somministrazione, al momento esclusa ma che sarà penalizzata dal coprifuoco nazionale delle 22. La lista non è ancora stata chiusa, ma è oggetto di una delicata operazione di limatura in queste ore.

Corsa per dare il via libera al Dl prima della nuova stretta

È una corsa contro il tempo per mettere a punto il decreto Ristori bis entro domani, venerdì 6 novembre, quando scatteranno le nuove limitazioni nelle Regioni che saranno in “zona arancione” e la serrata quasi totale per le nuove “zone rosse”. Sul piatto c'è circa un miliardo e mezzo-due miliardi, e si lavora ad ampliare il più possibile la platea con questa dote. Conte non ha escluso che il nuovo provvedimento arrivi sul tavolo del Consiglio dei ministri già oggi, 5 novembre, ovvero prima dell’entrata in vigore della nuova stretta prevista dal Dpcm del 3 novembre, e delle nuove misure per arginare i contagi.

Cinquanta milioni attraverso decreto ministeriale

Una prima soluzione tampone potrebbe essere quella di emanare in tempi rapidi un decreto ministeriale che consente di ampliare l'elenco dei codici Ateco ammessi al contributo a fondo perduto. Sul piatto ci sono però solo 50 milioni. Un altro canale di ristoro sarà la manovra, tutt'ora però in stand by.