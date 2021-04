Dalle serie tv alle pareti di casa: il nuovo massimalismo delle carte da parati

6' di lettura

Non si può evitare di notare la carta da parati della miniserie Netflix La regina degli scacchi. È una presenza così insistente nella casa di Mrs Wheatley, la madre adottiva di Beth Harmon, che è come se facesse parte del cast. Mrs Wheatley sarà anche una donna di mezza età cupa e depressa, ma le perdono tutto in nome del suo gusto per il design massimalista: dai pattern floreali anni Cinquanta ai motivi geometrici verde acqua, fino agli onnipresenti plaid rosa. E quando Beth lascia la casa, le tappezzerie la seguono: i rombi verde-azzurro e marrone che trova nella sua camera d'albergo a Las Vegas, Trailing Orchid di Osborne & Little e Deco Paradiso di Anaglypta a Città del Messico, e poi, a Parigi, una tappezzeria floreale dorata che è anche la più costosa della serie.

Una scena di La regina degli scacchi. Netflix 2020

Oggi le carte da parati sono protagoniste di molte serie tv, dai thriller come The Undoing - Le verità non dette (su Sky Atlantic) ai drammi in costume come Bridgerton e The Great. Perfino uno degli ultimi successi Netflix, The White Tiger, ambientato in India, ne esibisce una che è un po' il simbolo dello status sociale della ricca famiglia che abita la casa. Le serie sono così tante da contendersi il pubblico e il design è diventato uno strumento importante per tenerlo incollato ai propri mondi.

Trailing Orchid di OSBORNE & LITTLE(218 £ per rotolo).

Deco Paradiso di ANAGLYPTA (10,50 £ per rotolo).

Lester Cohen, production designer di The Undoing, ha affidato proprio a una carta da parati il compito di definire subito ambiente, contesto sociale e atmosfera della serie. La Golden Lily di Morris & Co. si insinua fin nei titoli di testa, è la prima cosa che si vede quando Nicole Kidman comincia a canticchiare Dream a Little Dream of me. Ma c'è un precedente. Un altro motivo décor firmato Morris & Co., Pimpernel, è apparso nei titoli di testa e sulle pareti della casa di famiglia in Ride Upon the Storm, dramma danese a sfondo religioso. In The Undoing, la Golden Lily - così diffusa e amata nelle case inglesi anni Settanta - non appare in alcun episodio della serie, si vede soltanto nei titoli di testa insieme a una ragazzina dai capelli rossi che si presume sia Kidman da bambina. Ma se non ha niente da spartire con Grace, il personaggio interpretato da Nicole, ha però qualcosa a che fare con suo marito Jonathan. E si rivelerà un sottile indizio nel mistero del thriller. Nella camera da letto di Grace e Jonathan, invece, troviamo Sepia Garden, una tappezzeria dipinta a mano negli Stati Uniti da Gracie Studio, al tempo stesso stravagante e romantica (due pannelli costano oltre 3mila dollari). Quando, nel dicembre 2020, il Los Angeles Times ha scritto che, in The Undoing, “la ricchezza è come una carta da parati: sta lì come un piacevole sfondo e niente di più”, forse non le ha reso giustizia. Fornire, oltre al piacere estetico, indizi su trama e personaggi: mai a una tappezzeria è stato chiesto tanto.

Golden Lily di MORRIS & CO. (88 £ per rotolo, da www.sandersondesigngroup.com).

Sepia Garden SY-206 di GRACIE STUDIO (1.650 $ per un pannello di 91,5 x 305 cm).

In Bridgerton e in Rebecca (entrambe su Netflix) spiccano modelli inglesi dipinti a mano di de Gournay . Rebecca ha usato una versione personalizzata di Earlham, dalla collezione Chinoiserie, per la stanza da letto della protagonista. E gli splendidi rami fioriti di Abbotsford compaiono in alcune scene di Bridgerton girate in una proprietà in Queen Anne's Gate, a Londra.

La tappezzeria dell'appartamento di Caterina II in The Great (su Starzplay) è stata invece realizzata ad hoc, ma l'idea è arrivata da quella settecentesca a fiori, d'ispirazione cinese, che si può ammirare nella Cabinet Room di Houghton Hall, una storica residenza di campagna nel Norfolk. «Quella stanza mi ha catturato. Così sono tornata lì e ho scattato delle foto», racconta la production designer Francesca di Mottola, che si è già fatta notare per Io sono l'amore di Luca Guadagnino. Dopo l'episodio pilota, la serie è stata girata principalmente su set creati ex novo (a un certo punto la produzione aveva esaurito tutta la pittura dorata del Regno Unito). Di Mottola e la sua squadra hanno realizzato quella carta da parati chinoiserie con l'aiuto del pittore di scena Humphrey Bangham, che ne ha dipinto a mano il motivo su un pannello di 3,5 metri per 4. Il risultato è stato poi fotografato e stampato per poterne ripetere il disegno, un'operazione durata circa tre settimane.