Dalle sfilate virtuali alle adv scattate su Facetime: cosa resterà del boom digitale

Fashion week digitali: una nuova routine?

Gli organizzatori delle principali fashion week maschili europee (Milano e Parigi, che ha posticipato anche la couture, attualmente senza data) e di fiere dedicate all’uomo (Pitti Immagine) hanno preferito rimandare gli eventi a settembre, piuttosto che trasformare le fashion week in eventi virtuali. Ma non tutti hanno seguito l’esempio. La «London fashion week: Men’s», per esempio, si svolgerà a giugno, ma solo nella dimensione digitale. Evolvendosi in un format che prevede eventi, conversazioni con i designer, conferenze su Zoom: «È essenziale guardare al futuro e cogliere l’opportunità di cambiare, collaborare e innovare - ha detto Caroline Rush, capo del British Fashion Council presentando l’iniziativa -. Molte delle nostre aziende hanno sempre partecipato alla London Fashion Week come piattaforma non solo per la dimensione legata alla moda ma anche per la sua influenza sulla società, sull’identità e sulla cultura. La pandemia ci guida verso una riflessione molto più intensa sulla società nella quale viviamo e nella quale vogliamo costruire i nostri business una volta passato tutto questo».

La prima sfilata virtuale CR Runway per Amfar, tenutasi il 1°maggio 2020 per raccogliere fondi contro il Covid-19

Tra coloro che, singolarmente, hanno abbracciato l’idea di uno show totalmente digitale c’è anche Zegna che ha annunciato (per ora senza indicare una data precisa) una sfilata virtuale per la P-E 2021. Un modo per «pensare al futuro prossimo in un modo diverso» ha detto Gildo Zegna.

Di sfilata virtuale ne è andata in scena una proprio ieri: Fashion unites l'evento speciale globale di Cr runway in collaborazione con amFAR - organizzata da Carine Roitfeld con la partecipazione di Derek Blasberg, oggi a capo delle partnership di Youtube con i marchi di moda e beauty - con l’intento di raccogliere fondi per la lotta al Covid.

Mezz’ora di show, aperto a tutti, perché visibile su Youtube, con alcune tra le più famose (e i più famosi) top model al mondo. Che hanno scelto alcuni capi del proprio guardaroba e, con la consulenza di Carine Roitfeld e del suo team, hanno creato l’outfit per lo show. Che è andato in scena rigorosamente da remoto, con video auto girati dalle modelle (o da chi con loro passa la quarantena). Così abbiamo visto Eva Herzigova sfilare nel corridoio di casa; Isabeli Fontana indossare shorts e sfilare sulla terrazza di casa (con il proprio golden retriever o, in alternativa, un pappagallo bianco sulle spalle), Alexandra Ambrosio in costume intero e pareo, nel giardino di casa. Il mood? Complice, scherzoso, con tanto di finto inciampo che costringe a togliersi i tacchi. Ma l’attenzione di chi guarda è tutta rivolta allo show (e alle case delle top model, inevitabilmente): gli abiti non rimangono impressi, al di fuori del tubino oro di Natasha Poly.

Campagne pubblicitare fai da te, ma non «casalinghe»