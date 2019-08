Dalle spiagge al Senato: i 14 giorni finali del governo Conte di Riccardo Ferrazza

Con le dimissioni consegnate ieri sera alle 21 al Quirinale si è chiusa l'esperienza del governo di Giuseppe Conte che era in carica dal 1° giugno 2018. Una fine alla quale si è arrivati dopo la rottura decisa da Matteo Salvini lo scorso 7 agosto e annunciata da Sabaudia, località del litorale laziale. Giorno per giorno, ecco il diario della crisi d'agosto in attesa delle decisioni del capo dello Stato Sergio Mattarella che oggi alle 16 avvierà le consultazioni per formare un nuovo governo