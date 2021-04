Dalle spiagge ai supermercati, i divieti a Pasqua regione per regione

3' di lettura

Sarà una Pasqua con spostamenti vietati tra territori, fatta eccezione per chi si muove per motivi di lavoro, salute e necessità e sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma i divieti nazionali anti Covid che regoleranno le giornate dal 3 al 5 aprile sono in alcuni casi aggravati dalle ordinanze restrittive decise dalle singole Regioni. A partire dalle seconde case: in base alle regole decise dal Governo è possibile raggiungere l’abitazione alternativa anche se la proprietà si trova in un’altra regione (bisogna dimostrare comunque di averne la disponibilità prima del 14 gennaio 2021). Ma alcuni governatori hanno introdotto norme più severe per i giorni di festività . Ecco il quadro delle restrizioni.

Seconde case: i divieti regionali

Come detto, è sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a patto che non ci siano però ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole più restrittive per il fine lungo fine settimana pasquale e oltre. È il caso di Campania e Puglia, che hanno imposto per Pasqua il divieto per residenti e non. L’accesso alle seconde case per i soli non residenti è vietato in Piemonte e Liguria , Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna. In Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.

Piemonte: chiusura supermercati a Pasqua e Pasquetta

In Piemonte il presidente della Regione Alberto Cirio firmerà un’ordinanza per la chiusura dei supermercati nei giorni di Pasqua (dalle ore 13) e Pasquetta (per l’intera giornata). Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile divieto di andare nelle seconde case per coloro non sono residenti in regione.

Liguria: accesso vietato anche alle barche

La Liguria ha vietato i rientri nelle seconde case e l’utilizzo delle barche da mercoledì 31 marzo a lunedì 5 aprile. Il divieto, ha spiegato il presidente Giovanni Toti, «riguarda anche le barche perché in molte località molti turisti usano le barche come casa».

Toscana: a Capalbio spiagge chiuse

Fino all’11 aprile non è consentito a chi viene dalla regione raggiungere la propria seconda casa. «L’aumento della densità della popolazione nelle località dove si concentrano molte seconde case, in una situazione qual è quella della Toscana di oggi, è inopportuno» ha spiegato il presidente Eugenio Giani. Altre restrizioni riguardano singole cittadine. A Capalbio, per esempio, l’accesso agli arenili sarà interdetto su tutto il territorio, sarà vietato recarsi sul litorale e saranno bloccati gli ingressi alle spiagge. A Massa, invece, fino al 7 aprile sarà vietato l'ingresso anche ai parchi pubblici, al pontile e alle spiagge.