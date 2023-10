Dalle suppletive in Brianza, alle elezioni a Foggia, Trento e Bolzano: come si vota

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le suppletive di Monza per attribuire il seggio che è stato del fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi in Senato e le comunali di Foggia animano la sfida che domenica e lunedì porterà alle urne oltre un milione e mezzo di persone. Si voterà anche nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e in altri quattro piccoli Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. In caso di ballottaggio, i foggiani tornerebbero alle urne domenica 5 e lunedì 6 novembre.

Elezioni suppletive di Monza

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di domenica 22 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e di lunedì 23 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione. Per le elezioni suppletive del Senato o della Camera non si applicano per gli elettori Aire, residenti all’estero, le modalità di voto per corrispondenza. Per esercitare il diritto di voto i cittadini residenti all’estero dovranno recarsi in Italia nella sezione di appartenenza con la tessera elettorale e un documento d’identità valido.

Provincia autonoma di Trento

Si vota nella sola giornata di domenica 22 ottobre per eleggere il Presidente e il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. I seggi sono 527, a cui si aggiungono i seggi speciali. Gli aventi diritto chiamati a esprimersi sono 441.510 di cui 224.563 femmine e 216.947 maschi. Le operazioni preliminari (costituzione del seggio e timbratura delle schede) inizieranno alle ore 6:00. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 22:00. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 7:00 di lunedì 23 ottobre. Per poter votare occorre esibire al seggio un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Se si è smarrita la tessera elettorale o è piena, recati presso gli uffici elettorali del tuo Comune di residenza, aperti anche domenica 22 ottobre, e chiedine una copia. È proibito portare in cabina telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o riprodurre immagini.

Gli elettori riceveranno un’unica scheda dove saranno stampati i nomi dei candidati presidenti e a fianco i simboli delle liste che li sostengono. È possibile votare il candidato presidente e una delle liste a questi collegate (cioè le liste che formano la relativa coalizione), con la possibilità di indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri delle lista scelta. Per esprimere le preferenze si indicano i cognomi e, in caso di necessità, ossia quando ci sia possibilità di confondere più candidati, anche i nomi, oppure la data e il luogo di nascita. Nel caso in cui l’elettore esprima solo un voto di lista, questo è comunque valido anche come voto al candidato presidente a cui la lista è collegata. Non è ammesso il voto “disgiunto”. Ovvero non è possibile votare per un candidato presidente e nel contempo per una lista che non lo sostiene.

Provincia autonoma di Bolzano

Domenica 22 ottobre dalle 7:00 alle 21:00 si voterà per rinnovare il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. Le operazioni preparatorie all’insediamento del seggio vengono svolte nel pomeriggio di sabato 21. Saranno eletti trentacinque consiglieri provinciali, che ricopriranno automaticamente anche la carica di consigliere regionale. Il/La Presidente della Provincia non viene eletto direttamente dal popolo, ma dal Consiglio provinciale fra i propri componenti, con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta, nonché sulla base di una dichiarazione di governo, che comprende anche il numero dei componenti della Giunta provinciale.