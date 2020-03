Dalle tasse alla liquidità, tutte le novità allo studio nel decreto Aprile

(Andrey Popov - stock.adobe.com)

Sospensione di tasse e contributi di due mesi e non per filiere, garanzie extra per garantire la liquidità delle imprese ma anche aiuti diretti alle famiglie in difficoltà per provare a contenere le lacerazioni nel tessuto sociale del Paese, soprattutto al Sud. Si affolla la lista degli interventi che premono alle porte del decreto Aprile.