Dalle terapie intensive guida per i lockdown locali. La mappa europea

La parte del leone continua a farla sempre la Germania con i suoi 30.208 posti letto di terapia intensiva che hanno consentito già nella prima fase dell’epidemia anche i ricoveri di una sessantina di pazienti italiani. Secondo i dati pubblicati dall’Oms e dall’Ocse il Regno Unito resta carente di posti di terapia intesi cosiddetti “Icu beds” (posti letto in Unità di cura intensiva) avendone solo 6,6 per ogni 100mila persone. La Germania ne dispone invece di 29,2, l’Italia 12,5 e la Francia 9,7 (ma lì mancano all’appello 4mila posti nuovi promessi).

La situazione dell’Italia prima dell’emergenza era di 5.404 posti tra pubblico e privato. Nelle ultime settimane le Regioni si sono attivate, portando la cifra complessiva fino a 7.781. Gli incrementi maggiori in Emilia Romagna (513), Lombardia (360), Veneto (331). Numeri non certo comparabili con quelli di marzo e aprile ma c’è chi, come il virologo Crisanti, parla già di un lockdown a Natale per “resettare il sistema”. Non così il premier Giuseppe Conte che punta ad evitare una nuova chiusura nazionale e parla di misure possibili da parte delle Regioni.

Conte: senza rispetto regole non ci sono terapie che tengono

Mercoledì 14 ottobre Conte ha tenuto a ricordare che «se cresce il numero dei contagiati e delle persone che sono negli ospedali, e in particolare nelle terapie intensive, andremmo di nuovo in difficoltà. È chiaro però che se non rispettiamo le regole non ci saranno numeri che potranno essere sufficienti per le terapie intensive».

Per il ministro delle Regioni, Francesco Boccia «le reti sanitarie territoriali regionali, grazie al lavoro comune di governo e Regioni, sono state rafforzate, le terapie intensive e sub-intensive sono aumentate e sostengono gli sforzi in corso; ma oggi più che mai serve ancora più prudenza. Il virus è tra noi e corre veloce».

Sileri: dati terapie serviranno per decidere lockdown locali

Il dato che deve preoccupare di più resta quello delle terapie intensive che rappresenta la vera cartina di tornasole della diffusione del contagio anche per decidere come circoscrivere l’infezione e quali lockdown locali applicare. «Bisogna allenarsi - afferma il viceministro della salute Pierpaolo Sileri - a convivere con il virus e questo significa anche saper leggere i numeri che ogni giorno ci arrivano: io il primo dato che vedo è quello dei ricoveri in terapia intensiva, ancora prima di quello delle ospedalizzazioni. È quello il dato più importante. I numeri delle terapie intensive stanno salendo lentamente, al momento siamo lontanissimi da un sovraccarico, ma quello è un numero totale nazionale, se la crescita è evidente in determinate aree del Paese, in quelle aree possono venire a crearsi situazioni critiche».