Dalle utilitarie di ieri alle citycar a batteria di oggi

(Science Photo Library / AGF)

La mobilità del futuro si concentrerà soprattutto nei grandi centri urbani, a cominciare dalle megalopoli, agglomerati in grado di ospitare un numero crescente di abitanti che si dovranno muovere spesso in tempi stretti e nel modo più rapido possibile. Ecco che in soccorso a queste nuove esigenze potrebbe tornare d'attualità le più tradizionali delle vetture, le utilitarie da città di un tempo che fu o le citycar di oggi. Purchè naturalmente siano adeguate all'alimentazione del futuro che come ormai sembra certo sarà a batteria. Gli stessi costruttori stanno correndo rapidamente ai ripari.