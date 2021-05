Dalle vaccinazioni ai 12-15enni ai maturandi, primi passi per affrontare i contagi a scuola

3' di lettura

In tempi brevi la campagna vaccinale si aprirà alla fascia degli adolescenti compresa tra i 12 e i 15 anni. Dando verosimilmente per scontato il nulla osta di Ema alla somministrazione di Pfizer anche ai più giovani entro la fine di maggio, a ruota con altri Paesi, è immaginabile da quel momento un percorso per gradi ma essenziale verso le ripresa dopo la pausa estiva. «Vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico», secondo il ministro della Salute Roberto Speranza.

L’adeguamento del piano

Dal punto di vista autorizzativo i segnali indicano in previsione segnale verde da parte dell’autorità regolatoria europea. In base ai dati comunicati a suo tempo dall’azienda produttrice l’efficacia del vaccino è stata quindi del 100% e i ragazzi inclusi nei trial hanno sviluppato tutti una robusta risposta anticorpale. Il Governo è a lavoro con il generale Figliuolo per costruire un adeguamento del piano alla disposizione di Ema seguìto da un’informazione che spinga in seguito alla vaccinazioni.

Nel Lazio open day per i maturandi

Analogamente un segnale di attenzione all’ambito scolastico, così messo a dura prova durante la pandemia, arriva dal Lazio dove saranno 70 gli hub dedicati alle vaccinazioni per i maturandi nell'open day dell'1-2-3 giugno. Si tratta di tutti i centri dove viene somministrato Pfizer che apriranno le porte non solo ai maturandi ma anche ai professori non ancora immunizzati. Dunque, a due settimane dall'avvio dell'esame di maturità, i circa 50mila maturandi del Lazio avranno l’occasione di vaccinarsi.

Bianchi: disturbi psicologici in aumento

La scuola si sta facendo carico di tutte le situazioni difficili sorte nell’ultimo anno a causa del Covid. «Abbiamo fin da subito messo in atto un rapporto strettissimo con la Società italiana di psicologia, con un accordo che deve servire a strumentare la scuola, i dirigenti, il personale tutto, gli insegnanti a riconoscere subito la situazione di disagio psicologico. La scuola non è né una clinica né può essere la soluzione di tutto, ma è il tramite di tutto», ha detto in un’audizione il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. «L’idea di poter agire contestualmente, in équipe continua, tra la scuola, i servizi sanitari e sociali, è l’elemento per poter garantire interventi non spot e dannosi», a detta di Bianchi per il quale «un’attenzione particolarissima deve essere data ai ragazzi con disturbi di apprendimento e a quelli che hanno difficoltà psichiche, fisiche continuative. Sono quelli che hanno sofferto di più, a cui bisogna ridare un reinserimento garantito nel tempo. In questa fase dobbiamo evitare e mettere sotto controllo tutte quelle condizioni di uso scriteriato, anche sui social, di pratiche che danneggiano i più deboli».

La Spagna punta a lezioni in presenza al 100%

Tornare in classe per il 100% delle lezioni a partire da settembre è l’obiettivo della Spagna («se la situazione della pandemia lo permetterà»). La ministra dell’Istruzione Isabel Celaá e quella della Sanità Carolina Darias hanno spiegato che si manterranno nelle aule l’uso delle mascherine, la distanza di sicurezza di almeno 1,2 metri, ventilazione e altre misure per evitare contagi anche se il protocollo sanitario per le aule sarà comunque aggiornato «costantemente». Nell’anno scolastico ancora in corso, quasi tutte le scuole spagnole hanno potuto garantire lezioni in presenza anche se solo in parte. In base alle indicazioni di Ema, le autorità valuteranno se vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 16 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico.