Dalle vetrine smart alla sicurezza, con il 5G Prato apre all’innovazione

La tecnologia 5G sta uscendo dalla fase embrionale, durante la quale i progetti sono stati finanziati perlopiù dal pubblico, per entrare nella stagione commerciale, che – tra le altre cose - dovrebbe aiutare le imprese nella digitalizzazione dei processi operativi e nel sostegno alla nuova automazione. In questi anni si è fatto un gran parlare delle potenzialità delle reti mobili 5G per accelerare la velocità nella trasmissione dei dati, abbassare la latenza (il tempo tra l’invio e la ricezione del segnale) e supportare un numero maggiore di dispositivi Iot (Internet of things), potenzialità finora frenate dalla carenza di infrastrutture. Ora le antenne 5G cominciano a moltiplicarsi (in gran parte posizionate sugli stessi pali del 4G), e chi ha alle spalle esperimenti e prove sul campo dovrebbe essere avvantaggiato. È davvero così?

Dal 2018 a fine 2021 la città di Prato è stata una delle cinque aree italiane (con L’Aquila, Bari, Matera e l’area metropolitana di Milano) che ha dato avvio alla sperimentazione pre-commerciale della rete 5G, grazie agli operatori Open Fiber e WindTre, vincitori del bando del ministero dello Sviluppo economico che ha messo a disposizione la porzione di spettro 3.6-3.8 GHz. Nella sperimentazione sono state coinvolte l’Università di Firenze, centri di ricerca, utility, pubbliche amministrazioni e imprese, con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi. Si è operato in sette ambiti, dalla telemedicina alla sicurezza stradale, dalla prevenzione delle emergenze all’applicazione della realtà virtuale nei musei. Tra gli esperimenti (gli “use case”) che si sono trasformati in servizi supportati dalle reti 5G ci sono le telecamere ad alta definizione installate dal Gruppo Estra per controllare il territorio.

Ma oltre alle telecamere, cosa ha lasciato a Prato la sperimentazione del 5G, che era stata accompagnata da grandi aspettative e grandi annunci? «Ha lasciato tantissime opportunità», afferma Benedetta Squittieri, assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Prato. «È grazie alla sperimentazione 5G – spiega – che sono nati progetti interessanti come Prisma, la Casa delle tecnologie emergenti che ha due filoni di lavoro: il dialogo fra tre centri di ricerca - l’Istituto nazionale di ottica del Cnr, il dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Firenze e il laboratorio 5G del Pin di Prato - e le imprese, per sviluppare tecnologie innovative; e l’accelerazione delle startup, compresi i rapporti con le aziende del distretto tessile-moda per stimolare la collaborazione».

Il progetto Prisma (Prato Industrial Smart Accelerator), finanziato con 2,7 milioni di euro dal ministero dello Sviluppo economico, è diretto a iniettare innovazione tecnologica nel distretto tessile pratese, attraverso la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico basato su Internet of things, intelligenza artificiale, blockchain e 5G. Il primo filone d’attività, quello del dialogo centri di ricerca-imprese, si declina tramite bandi: dal 2021 a oggi sono stati selezionati otto progetti presentati da altrettante aziende (in qualche caso con dei partner). Quest’anno i progetti selezionati sono due: quello proposto da Lucenova, diretto alla creazione di una vetrina smart, con scenari di luce immersivi e suggestivi, per fornire ai visitatori informazioni sulla cultura e la storia del prodotto attraverso la tecnologia optical camera communications (Occ); e quello presentato dall’azienda contoterzi Colzi Fabrizio Orditura Campioni per realizzare e sperimentare sul campo un sistema di sicurezza per ridurre gli incidenti sul lavoro nelle aziende tessili specializzate nell’orditura.

Il secondo filone d’attività di Prisma, l’accelerazione di startup, ha portato finora a selezionare 15 neo-aziende che hanno seguito, o stanno seguendo, un percorso di accelerazione di 12 mesi in partnership con StartUp Italia e Nana Bianca. Le startup incontrano anche le imprese del territorio per cercare di trasferire le tecnologie emergenti: è il caso di Fody, startup pistoiese che punta a dare nuova vita agli scarti tessili impiegando soggetti emarginati, che ha realizzato una collezione di borse con Faliero Sarti, uno dei lanifici storici del distretto di Prato. Le borse sono ricavate dai campionari dell’azienda tessile (che non servono più, essendo rinnovati a ogni stagione).