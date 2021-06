Dalle web app all’intelligenza artificiale: ecco il progetto IGT-Codemotion

2' di lettura

Nei prossimi dieci anni l'industria tecnologica sarà in cerca di milioni di nuovi talenti high-tech per numerosi settori professionali. E la pandemia ha imposto una decisa accelerazione digitale, facendo emergere sempre più la necessità di approfondire la conoscenza di materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Per rispondere a questa richiesta è nata la High Tech High School, un progetto ideato e sostenuto da IGT in collaborazione con Codemotion, con l'obiettivo di fornire gratuitamente a studenti e docenti competenze nell'uso di strumenti tecnologici e della programmazione.

High Tech High School ha, quindi, lo scopo di colmare il gap di competenze in ambito digitale e aiutare i più giovani a rispondere alle richieste del mondo del lavoro, contribuendo anche a superare le disuguaglianze sociali.

Sfide di programmazione, design e elettronica

La formazione digitale si è rivolta a studenti dai 14 ai 18 anni per dare loro la possibilità di esprimersi attraverso la tecnologia, imparare a sviluppare un pensiero critico e prepararsi alle opportunità future. Per quattro mesi, 432 ragazze e ragazzi di quattro istituti scolastici di Milano, Roma, Bari e Catania hanno seguito in totale 384 laboratori (con 24 ore di formazione per ciascuno studente) e sono stati guidati da esperti all'uso delle nuove tecnologie, affrontando insieme ai propri compagni sfide di programmazione, design ed elettronica pensate appositamente per loro.

Web app e Intelligenza artificiale

Le tematiche hanno riguardato lo sviluppo di Web APP, progetti di Internet of Things ed Intelligenza Artificiale, nonché UX e UI, Design e Grafica 2D e 3D.Non solo: High Tech High School ha offerto ai docenti laboratori in live streaming dedicati al creative coding con esperimenti pratici, permettendogli di scoprire nuovi modi di usare la tecnologia in ambito didattico (introduzione al coding, Storytelling attraverso il Coding, Coding e matematica, Data Visualization, Tinkering, DIY e Maker Culture).

La piattaforma Codemotion

“Il futuro del lavoro si costruisce tra i banchi di scuola” sostiene Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion. Un impegno che Codemotion esercita quotidianamente realizzando percorsi di introduzione alle tecnologie digitali attraverso il Creative Learning, un modello educativo che si basa sull'apprendimento pratico, la collaborazione, la progettazione e soprattutto la passione. Nata nel 2013, Codemotion è una piattaforma multicanale che mette al centro sviluppatori e professionisti IT, in Italia e in Europa. “I giovani sono il futuro”. - Afferma Fabio Cairoli, amministratore delegato di IGT. “Per questo diamo vita a progetti e strategie che li sostengano nell'interesse del Paese, come High Tech High School che ha contribuito alla crescita delle ragazze e dei ragazzi, mettendo a disposizione delle scuole un percorso formativo gratuito per acquisire competenze tecnologiche e digitali, dando loro la possibilità di esprimersi attraverso la tecnologia e stimolandoli anche a interessarsi verso le materie STEM. Tutte conoscenze e competenze oggi più che mai indispensabili per il domani”.