Dallo sci di fondo al barbiere nel comune vicino, alle ordinanze "fai-da-te": ecco come le regioni si smarcano dalla stretta Covid di Natale

La Valle d’Aosta riapre l'accesso alle piste di sci da fondo a tutti i suoi abitanti, e consente di raggiungerle anche a chi si trova in altri comuni del territorio regionale. L’Abruzzo con una ordinanza “fai-da-te” si “autodeclassa” dalla zona rossa a quella arancione. Infine, la Toscana: sì allo spostamento tra un comune e l’altro per sottoporsi ad alcuni sevizi, tra cui il barbiere. Sono alcune delle soluzioni adottate dalle regioni per allentare la stretta natalizia per scongiurare una terza ondata di contagi Coronavirus predisposta dall’esecutivo con gli ultimi provvedimenti. E non è detto che nelle prossime ore o giorni l’elenco delle misure adottate possa arricchirsi di nuovi spunti.

Abruzzo arancione per ordinanza

L’ultima prova di forza, in ordine cronologico, è stata quella dell’Abruzzo. L’ordinanza n. 106 del presidente Marsilio, in vigore dal 7 dicembre, nella sostanza riporta anzitempo la regione da zona rossa ad arancione. Una ordinanza “fai-da-te” che anticipa di fatto il trasferimento in fascia arancione dell’unica regione rimasta rossa nel Paese. Una mossa a sorpresa. Il passaggio deciso dal governatore è diventato subito un “caso”, con fonti di governo a invitare l’amministrazione regionale ad attendere il 9 dicembre. «Non cerco lo scontro istituzionale - ha assicurato Marsilio, intervenuto a Rai Radio1 all'interno del programma “Che giorno è” -: collaboro e continuerò a collaborare con correttezza con il governo. Penso che il governo abbia fatto una interpretazione sbagliata delle norme e delle tempistiche che non tengono conto dei dati reali. Non sono un irresponsabile. Ho anticipato la zona rossa. Penso che bisogna essere seri: quando c'è pericolo si adottano soluzioni di salvaguardia, anche le più drastiche. Quando però i dati ci dimostrano che la situazione è sotto controllo torniamo ad aprire in sicurezza. Non credo - ha concluso il presidente della Regione - che 48 ore di anticipo nell'apertura dei negozi possano stravolgere la situazione sanitaria del nostro territorio. La nostra regione è nella media nazionale».

Il Governo scrive alla regione: revocare ad horas l’atto

Ma la distanza tra Abruzzo ed esecutivo rimane. Il “modus operandi” del governatore abruzzese non è piaciuto. È stata inviata una lettera di diffida a Marsilio in cui i ministri Boccia e Speranza chiedono al presidente della Regione di revocare «ad horas» l'ordinanza che anticipa di due giorni l'entrata della Regione in zona arancione. «Ci riserviamo - è la conclusione del documento -, in mancanza (di una revoca dell’ordinanza, ndr) , di intraprendere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per garantire l'uniforme applicazione delle misure volte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e salvaguardare, in particolare, il bene primario della salute delle persone».

Le deroghe della Toscana al divieto di spostamento tra i comuni

C’è poi chi, pur non adottando delle misure che possano risultare contrarie a quelle delineate a livello centrale, cerca di “individuare dei varchi” che consentano di alleggerire la stretta. È in un certo senso la strategia promossa dal governatore della Toscana Eugenio Giani con un'ordinanza regionale interpretativa del Dpcm del 3 dicembre. Il documento dell’amministrazione contempla deroghe al divieto di spostamenti tra comuni: è consentito varcare i confini comunali per andare in alcuni pubblici esercizi che si configurano fiduciari nei confronti del cliente e che offrono un servizio orientato alle singole persone, come i parrucchieri, gli estetisti, i barbieri, i carrozzieri. L'ordinanza prevede la possibilità di uscire dal proprio Comune anche per i cacciatori, che operano negli ambiti territoriali di caccia, per chi cerca tartufi e castagne. Chi pratica la pesca sportiva può spostarsi dal suo comune ma solo nell'ambito provinciale. I ragazzi che praticano sport di gruppo possono allenarsi in comuni diversi dalla loro residenza.

Giani, adattato Dpcm a singole necessità per Toscana

Giani ha precisato che l’ordinanza «non è assolutamente una decisione anti-governativa. Ho solo cercato di offrire la massima chiarezza ai miei concittadini nel rispetto del Dpcm, con prudenza, intelligenza e soprattutto buonsenso». «Abbiamo solo adattato il Dpcm a singole necessità - ha aggiunto in un intervento su Radio Capital -: pesca, caccia, parrucchiere o estetista di fiducia. Quando voglio andare dal parrucchiere mi sposto e entro in contatto con altre persone. Che differenza c'è per la mobilità se vado dal parrucchiere a Firenze o a Sesto Fiorentino?».