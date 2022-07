Crisi di governo, il calendario del voto: simboli da presentare entro Ferragosto

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Le liste dei candidati entro un mese a partire dal 21 luglio e il deposito dei simboli a Ferragosto: con lo scioglimento delle Camere decretato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partito ufficialmente il timing per le elezioni, che si terranno il 25 settembre come deciso dal Consiglio dei ministri sulla base dell’articolo 61 della Costituzione: “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”. Prima di votare, però, ci sono una serie di adempimenti e scadenze da rispettare sia per le istituzioni che per i partiti. Ecco le date principali:

27 LUGLIO

È il termine entro il quale il Viminale deve inviare alla Farnesina gli elenchi degli elettori all’estero, che vengono costantemente aggiornati. La legge stabilisce infatti che devono essere inviati entro il sessantesimo giorno antecedente le votazioni.

Loading...

12-13 E 14 AGOSTO

È il termine entro il quale i partiti devono depositare al Viminale i contrassegni e i simboli elettorali.

21 e 22 AGOSTO

Sono i giorni riservati alla presentazione delle liste, il 35esimo e il 34esimo antecedente il voto. Le liste dei candidati vengono presentate negli uffici centrali elettorali costituiti presso le Corti d’Appello.

26 AGOSTO

È la data d’inizio ufficiale della ’propaganda elettorale’, il mese di campagna elettorale prima del voto, con l’affissione dei manifesti elettorali.