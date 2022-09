Dallo sconto sulle tv a trasporti e psicologo: tutti i bonus potenziati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo superbonus, smart working e sconti energetici. Il dl Aiuti Bis introduce o rafforza una serie di norme e bonus che impattano la quotidianità dei cittadini. Vediamo quelli principali.

Bonus tv e trasporti

Sale da 30 a 50 euro il bonus per l’acquisto di tv compatibili con i nuovi standard di emissione del segnale. Incrementate inoltre da 79 a 180 milioni le risorse destinate alle agevolazioni sull’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici.

Sport e piscine

Il decreto stanzia 50 milioni di euro per un fondo a sostegno di piscine e sport dilettantistico.

Bonus psicologico

Arrivano a 25 milioni in tutto le risorse per il bonus psicologo, attivato sulla scia della crisi del Covid. Il beneficio è erogato una sola volta e può essere usato come voucher per scontare fino a un massimo di 50 euro per seduta. Tutto dipenderà dal reddito ISEE.

Precari Pnrr possono essere stabilizzati

I precari assunti dalla Pa per l'attuazione del Pnrr potranno essere stabilizzati dal 2027, dunque allo scadere del contratto a tempo determinato, dopo un colloquio e all'esito della valutazione positiva del lavoro svolto.