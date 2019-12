Dallo slittamento delle multe per dispositivi salva bebè all'Rc Auto familiare, le novità del Dl fisco di Andrea Carli

Dal rinvio delle multe per chi non si adegua alle nuove regole per i dispositivi salva bebè all'Rc Auto familiare anche per moto e scooter, fino al mutuo entro 100mila euro a chi ha perso casa. E poi Iva al 5% per gli assorbenti lavabili. Sono alcune delle novità per la famiglia introdotte nel decreto fisco, collegato alla Camera, nel passaggio in Commissione Finanze della Camera. Novità anche per il calendario fiscale: per l'invio del modello 730 i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre. Ecco le misure che coinvolgono più direttamente le persone e le famiglie.

