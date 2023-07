Dallo smart working alla cig: tutti gli strumenti per affrontare l’emergenza caldo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per combattere l’emergenza caldo il mondo del lavoro deve usare le stesse armi usate contro il Covid: cassa integrazione e smart working. Parola del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, secondo cui è necessario un protocollo d’intesa da raggiungere con i sindacati, che però non sono disposti ad attendere ancora: «Serve un decreto subito» per proteggere i lavoratori dalle temperature elevate, è il monito lanciato dai leader di Cgil, e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Mentre per il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, è necessaria un’intesa nelle prossime ore tra governo e parti sociali da recepire in un decreto.

Le ipotesi allo studio

Si ragiona di riproporre le procedure semplificate per il ricorso allo smart working, ma anche di fornire indicazioni operative alle aziende sulla modifica dei modelli organizzativi per consentire una diversa modulazione degli orari di lavoro e delle pause, con informazioni sull'utilizzo dei Dpi insieme a supporti anticalore da rendere disponibili per fronteggiare le future crisi dovute ai cambiamenti climatici. L’attenzione, adesso, è proiettata sulla nuova convocazione di martedì 25 luglio. La ministra del lavoro Calderone ha intanto assicurato di voler «intervenire potenziando gli strumenti già esistenti e disegnando ulteriori strategie».

Il pressing dei sindacati

Ma i sindacati premono sul tempo. «Non c’é tempo di discutere protocolli. Serve subito un decreto legge che protegga i lavoratori dalle temperature elevate e vieti i lavori particolarmente esposti, oltre i 33 gradi», ha scritto sui social Bombardieri. Per Landini «bisogna agire subito» perché «non si può accettare che la gente muoia sul lavoro per il caldo». Per Sbarra, invece, «è urgente e necessaria un’intesa nelle prossime ore tra governo e parti sociali da recepire in un decreto nel solco dei protocolli sulla sicurezza attivati durante il Covid».

Bonomi: "Il caldo come il Covid, serve Cig e smart working"

Non tutti a favore della cassa integrazione

L’idea della cassa integrazione non sembra mettere d’accordo tutte le associazioni di categoria. Confcommercio chiede che “gli interventi” siano «ben tarati alle tipologie di attività nei diversi settori e alle mansioni svolte», perché «è evidente come ci siano impatti differenziati». Per il responsabile lavoro della Coldiretti, Romano Magrini, «la Cig significa fermare le macchine, l’attività e la raccolta», mentre «oggi serve avere i lavoratori a pieno regime perché abbiamo il massimo della produzione e della raccolta». Magrini propone però come soluzione alternativa la rimodulazione dell’orario di lavoro, anticipando alle 5 l’inizio dell’attività, fermarla nelle ore più calde e riprenderla dalle 18, spiegando come sia «una cosa che stanno facendo ormai quasi tutti i datori di lavoro».

Inps: Cig possibile anche sotto 35 gradi se si è al sole

Intanto si intensifica l’opera di informazione rivolta alle aziende da parte dell’Inps, che in una nuova comunicazione spiega come sia possibile attivare la Cig anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l’umidità dell’aria aumenta il valore del caldo percepito. Bisognerà, spiega l’Inps, tener conto della tipologia di attività svolta e delle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori. Una postilla riguarda anche chi lavora al chiuso, nel caso di imprevedibili malfunzionamenti dei sistemi di raffreddamento.