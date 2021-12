Dallo smart working al green pass, gli effetti della proroga dello stato di emergenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Allo stato di emergenza Covid, prorogato dal governo fino al 31 marzo 2022 di fronte alla necessità di arginare la quarta ondata e dall’avanzata della variante Omicron, sono legate una serie di norme che dal 2020 regolano la vita degli italiani: dall’obbligo di mascherine allo smart working semplificato, fino al ruolo e alle funzioni del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e all’obbligo del green pass “base” e “rafforzato”. Ma andiamo con ordine.

Il ruolo del commissario all’emergenza

Lo stato di emergenza è il regime speciale creato per affrontare la pandemia da Covid, introdotto nel gennaio del 2020 dal governo di Giuseppe Conte per la prima volta. In questo quadro giuridico è nata la struttura del commissario all’emergenza Covid che oggi è guidata dal generale Figliuolo. Che manterrà perciò incarico (di distribuzione dei vaccini) e struttura. Lo stato di emergenza velocizza la gestione burocratica degli acquisti. Non è infatti obbligatoria l’effettuazione di gare, anche se la struttura commissariale ha molto spesso deciso di seguire la strada di confrontare pubblicamente le offerte di vari concorrenti.

In ordinanze misure per superare stato emergenza

La bozza di decreto approvata in Cdm prevede ad ogni modo che nei tre mesi di proroga dello stato di emergenza Covid il commissario straordinario e il capo della Protezione civile adotteranno ordinanze per programmare «la prosecuzione in via ordinaria delle attività» per il contrasto e il contenimento della pandemia. Si prevede in sostanza, spiegano diverse fonti, di programmare la gestione di tutte le strutture connesse all’emergenza, perché possano operare anche a prescindere dallo stato d’emergenza che scade il 31 marzo.

Il ruolo del Comitato tecnico scientifico (Cts)

Allo stato di emergenza, inoltre, sono legati gli altri organismi creati per far fronte alla pandemia, come il Comitato Tecnico Scientifico. Quest’ultimo è stato istituito il 5 febbraio 2020 con ordinanza del ministero della Salute e poi modificato, nella sua composizione, il 17 marzo 2021. Attualmente è composto da 11 membri, con il ruolo di coordinatore affidato al presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, e quello di portavoce a Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità.

Dai tamponi a prezzo calmierato al sistema dei colori

A livello normativo, la durata dello stato di emergenza è l’orizzonte temporale di una serie di misure adottate per far fronte all’epidemia: da quelle che possono limitare la circolazione delle persone a quelle che possono prevedere la chiusura di attività economiche e ricreative. Ma anche l’applicazione della misura della quarantena precauzionale, l’obbligo di mascherina al chiuso, i test antigenici rapidi a prezzi calmierati, nonché il sistema dei colori legato alle soglie di ricovero neri reparti ordinari e nelle terapie intensive, sono tutti provvedimenti legati per ora allo stato di emergenza.