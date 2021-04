Dallo smart working, ai viaggi, ai ristoranti: ecco cosa può accadere nel prossimo mese

Il 30 aprile scadranno decreto attualmente in vigore e stato di emergenza

Venerdì 30 aprile scadrà il decreto legge attualmente in vigore che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni. Non solo: a fine mese ci potrebbero essere delle novità anche sullo smart-working. Il Covid-19 è stato uno straordinario acceleratore del lavoro agile. Il decreto legge con le misure anti contagi approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra il 13 e il 14 gennaio ha prorogato fino al 30 aprile lo stato d'emergenza dichiarato per la prima volta il 30 gennaio 2020 in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Se lo stato d'emergenza non fosse stato prorogato, sarebbe terminata la procedura semplificata introdotta dal governo Conte che consente ai datori di lavoro di decidere in maniera unilaterale sul ricorso al lavoro agile, e si sarebbe tornato ad applicare quanto dispone la legge 81 del 2017, ovvero accordo individuale con il singolo lavoratore come condizione per ricorrere allo smart working.

Aggiornato il Protocollo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Ora la scadenza del 30 aprile è vicina. Che cosa potrebbe accadere? È probabile che il Governo decida di percorrere la strada di un’enensima proroga. Intanto nel Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile da Governo e parti sociali - l’intesa ha aggiornato le intese precedenti - si legge che «con riferimento a quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell'emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Ccnl e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto».

Turismo, Garavaglia: 2 giugno possibile data per la riapertura

Il ministro del Turismo, il leghista Massimo Garavaglia, spinge per delineare una prospettiva di riaperture delle attività economiche nel Paese. In un recente incontro alla Stampa estera, ha chiesto fin da subito una road map per consentire agli operatori di organizzarsi.Quando riapriranno gli alberghi? «È la domanda delle domande, quella che abbiamo fatto nell'ultimo Consiglio dei ministri - ha spiegato -. Ci è stata data ampia rassicurazione che è intenzione del governo arrivare a una programmazione per l'estate». Il ministro non ha fornito indicazioni certe sulla ripartenza, ma ha ricordato che «l'anno scorso abbiamo aperto a metà maggio, non vedo perché non possa essere così anche quest'anno». In un altro passaggio della conferenza stampa, Garavaglia ha ipotizzato anche un'altra data per una ripartenza complessiva del Paese e la ripresa del turismo estero. «Non sono in grado di dare una risposta certa sulle date - ha sottolineato -, però in Francia Macron dice che il 14 luglio apriranno tutto, noi abbiamo il 2 giugno come festa nazionale e speriamo che sia la data giusta». Sempre rimanendo al turismo, una data da segnare in agenda è il 15 giugno quando, stando alle indicazioni del commissario europeo Thierry Breton, esordirà il certificato verde della Ue.