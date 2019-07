Dal satellitare al router mobile: come essere connessi in vacanza Costano da 50 a oltre 300 euro ma sono strumenti utili per chi ha necessità di connettersi alla rete anche in ferie di Gianni Rusconi

Online in ogni momento, anche in vacanza. Perché fra e-mail, social network, forum, blog, chat e giochi l'essere connessi non è più un optional ma una prassi normale ed irrinunciabile. Giusto o sbagliato che sia, per chi ha “necessità” di rimanere agganciato al Web e alle app preferite anche quando si viaggia all'estero in treno o in macchina vi sono varie opzioni da poter seguire evitando che l'essere “always on” rischi di diventare eccessivamente complicato e costoso.

Quando non c'è la rete

Trasformare il proprio smartphone (iPhone compreso) in un telefono utilizzabile anche in mezzo al mare, nel deserto e ovunque non prenda la linea e in modo indipendente dai gestori tradizionali è possibile grazie a Satsleeve, un dispositivo prodotto e commercializzato da Thuraya Telecommunications, una sussidiaria di Yahsat, il principale operatore satellitare degli Emirati Arabi Uniti. Si compra (anche su Amazon.it) con circa 500 euro e dispone di un pulsante Sos programmabile, con invio chiamata di emergenza ad un numero predefinito, che funziona anche quando lo smartphone non è connesso. Quando il problema è l'assenza di rete e di una connessione Wi-Fi, una soluzione praticabile è ChatSim, una scheda Sim creata esclusivamente per l'utilizzo con sistemi di messaggistica istantanea, come WhatsApp o Facebook Messenger. Costa 10 euro e permette di chattare in tutto il mondo, senza limiti, collegandosi automaticamente alla rete con la migliore ricezione in base al luogo in cui ci si trova.

Wi-Fi da viaggio e in punta di dito

Per essere sempre connessi con il proprio smartphone o tablet (o anche pc portatile) alla rete vi sono essenzialmente due possibilità: sfruttare la connettività 3G o 4G del proprio dispositivo mobile (con l'azzeramento dei costi di roaming anche per il traffico dati, navigare sul Web all'estero non richiede nella maggior parte dei casi alcun extra costo aggiuntivo) oppure appoggiarsi a una rete Wi-Fi pubblica e gratuita, confidando che questa sia sufficientemente affidabile, sotto tutti i punti di vista. E se volessimo essere connessi senza fili in più persone, ovviando alle possibili difficoltà di ricorrere allo smartphone in modalità tethering ed essendo sicuri che i nostri dati non finiscano nelle mani di malintenzionati? La soluzione, in questo caso, è un router wireless portatile, da mettere comodamente in borsa e farne uso là dove serve, dagli aeroporti privi di Wi-Fi libero agli alberghi dotati di connessioni lente e ballerine fino a luoghi senza copertura del segnale.

Come funzionano e la durata

Si tratta di apparecchi in tutto e per tutto simili, per funzionalità, a quelli che abbiamo in casa per gestire gli accessi alla rete con il cavo o in modalità wireless. Sono ovviamente molto più compatti per facilitarne l'uso in mobilità e, senza richiedere configurazioni particolari, permettono a più computer, tablet e smartphone di collegarsi a Internet e di trasformare all'occorrenza qualsiasi connessione fissa in una connessione senza fili. Possono essere collegati alla rete elettrica, e quindi funzionare senza soluzione di continuità, oppure lavorare in completa autonomia sfruttando una batteria di durata anche superiore rispetto a quelle di un normale telefonino (siamo nell'ordine delle dieci ore di uso intensivo per i modelli di fascia medio alta). Una buona parte dei router mobili in commercio consentono la navigazione solo via reti 3G/4G (in attesa del 5G) offrendo l'alloggiamento di una scheda Sim, altri modelli offrono la condivisione della rete unicamente tramite Internet Key Usb, altri possono collegarsi a hot-spot Wi-Fi e reti a banda larga fisse.

I requisiti da non dimenticare

Prima di acquistare un router portatile è bene verificare che il prodotto supporti quanto meno lo standard wireless 802.11n, e sia quindi in grado di garantire velocità massima teorica di almeno 150 Mbps. Altra dotazione importante è la presenza di una porta Ethernet, in modo da poterlo collegare all'occorrenza a un modem o a una presa a muro tramite cavo. Una buona parte dei router di viaggio in commercio supportano solo la banda di frequenza 2.4GHz, ma è preferibile servirsi di modelli in grado di lavorare anche su banda a 5 GHz, che ha un raggio d'azione inferiore ma è meno soggetta a interferenze. Per chi vuole evitare di memorizzare password, il consiglio è quello di cercare un prodotto dotato di funzione Wps (Wi-Fi protected setup), tramite la quale collegarsi alla rete wireless senza digitare alcun codice. Prima di procedere all'acquisto, è in generale buona cosa assicurarsi che l'apparecchio corrisponda alle proprie esigenze da un punto di vista tecnico: chi ha bisogno di connettersi ad alta velocità, per esempio, deve puntare su un router che supporti la rete 4G/Lte (la categoria 6 arrivo fino a teorici 300 Mbps in download) e non solo quella 3G.