Dallo smartphone con sensore da 200 Megapixel al robot che lava. Le novità di Xiaomi

Nella pittoresca sede della BMW a Monaco, oggi Xiaomi ha svelato un gran numero di prodotti, puntando tutto su tecnologie d'avanguardia. La parte del leone l'hanno giocata ovviamente gli smartphone, con la famiglia “12T” in cui si collocano i nuovi top di gamma Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, disponibili nelle colorazioni Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver. Sottili e leggeri, incorporano una batteria in grado di reggere (mediamente) tutta la giornata e vantano ben tre fotocamere estremamente specializzate che sono in grado di restituire ottime foto in praticamente tutte le condizioni. Mentre la fotocamera principale sul retro dello Xiaomi 12T è in grado di scattare a 108megapixel quella del suo fratello maggiore 12T PRO arriva a ben 200megapixel, una risoluzione esagerata che raramente porterà dei reali benefici usata di per sé. E questo lo sa anche Xiaomi dato che per attivare la modalità a risoluzione massima bisogna entrare in un menu separato e poi cliccare un minuscolo “pulsante” in alto. A cosa servono, allora, 200 megapixel? Probabilmente ad attirare con un numero grande i consumatori meno tecnici. “In effetti, avere 200 megapixel permette di avere un certa leva sul consumatore,” – dice Davide Lunardelli - Head Of Marketing di Xiaomi Italia – “ma non è solo questo. In Xiaomi si è sempre pronti a sperimentare con le nuove e più avanzate tecnologie che arrivano sul mercato.”

L’uso dell’Ai nelle foto

Intelligenza artificiale nella fotocamera vuol dire buone foto senza sforzoE, in effetti, forse la vera forza di queste super fotocamere sta proprio nel motore di elaborazione basato su machine learning che è in grado di migliorare le foto in base alle informazioni in più che raccoglie il sensore, anche se a noi umani risultano poco significative o addirittura da scartare. A fianco del largo sensore principale da quasi un pollice di diagonale si trovano una fotocamera da 8 megapixel per gli scatti a largo campo, in grado di abbracciare i panorami e i gruppi di persone più ampi, e un sensore da soli 2megapixel dedicato agli scatti ravvicinati (macro). L'utilizzo di ogni gruppo ottico è completamente automatico e non richiede alcun intervento dell'utente che può limitarsi a inquadrare il soggetto e premere il pulsante di scatto. Lo smartphone provvederà a scegliere quale fotocamera usare e come, eventualmente sfruttando il supporto dell'IA di Xiaomi che si può attivare tramite un touch sullo schermo.

La parola d'ordine è dare sfogo alla creatività

La parte di imaging include una vasta gamma di opzioni che va dagli scatti notturni alla gestione delle foto panoramiche passando per scansione di documenti, creazione di video in 4K, esposizioni prolungate, slow motion, time lapse e così via, in un florilegio di funzioni che permettono di esprimersi molto creativamente. In questo senso, merita una nota la funzione clona, che crea dei video con un soggetto che si muove fino ad “assorbire” le posizioni in cui è stato congelato durante la ripresa. Un'altra funzione che verrà sicuramente molto apprezzata da tutti è la ricarica super veloce della batteria. Grazie a un incredibile caricatore da 120W/h, gli smartphone della serie 12T possono passare da zero a batteria completamente piena in meno di 20 minuti, con un boost che permette di oltre passare la soglia del 50% in meno di otto. In questo modo, è facilissimo evitare di restare a secco anche se si fa un uso intensivo del dispositivo perché basta metterlo in ricarica il tempo di un caffè per avere di nuovo parecchie ore di autonomia.Un tablet per fare le video riunioni Oltre allo smartphone, è stato presentato anche il nuovo Xioami Redmi Pad, un tablet con schermo da 10,6” particolarmente studiato per affaticare la vista il meno possibile, anche durante le maratone di serie TV. Molto interessante la sua fotocamera frontale che è posizionata sul lato lungo, in modo che risulti molto più efficace durante le video conferenze.Non è il robot di Elon Musk, ma in casa è molto più utile

Ecco Vacuum X10+

Passando al reparto elettrodomestici, oggi è stato presentato il Robot Vacuum X10+, un robot pulisci pavimenti che è in grado di svuotare da solo il contenuto del cassetto raccogli polvere e di lavare i mop lavapavimenti automaticamente, asciugandoli poi per evitare cattivi odori. La sua base di ricarica, infatti, funge da mini officina da cui attingere l'acqua pulita per pulire i pavimenti e in cui scaricare quanto raccolto. Il prezzo può sembrare alto a 899 euro, e infatti il pubblico che era in sala non ha commentato col solito brusio d'approvazione quando è stato annunciato, ma se si considera quanto costano gli aspirapolvere senza filo, si può capire che tutta l'automazione in questo robot è abbastanza a buon mercato. “Il mercato dei robot aspirapolvere” – dice Lunardelli – “è una nicchia molto interessante in cui i nostri prodotti stanno facendo bene. La sensibilità del pubblico è buona, ma forse non ancora abbastanza evoluta per accettare un costo elevato per un prodotto che comunque fa moltissime cose e migliora la qualità della vita. Nei televisori, invece, le cose vanno molto meglio. La gente è abituata a compare televisori e il nostro brand si sta piazzando molto bene sul mercato italiano. Non possiamo ancora dichiarare, per motivi interni, la posizione, ma siamo molto contenti”.

Le novità sui televisori

Xiaomi punta le posizioni di testa nel mercato dei televisoriI televisori Xiaomi TV Q2 Series, presentati sempre oggi, sono infatti ben fatti e con molte delle feature che ci si aspetta da televisori di qualità, a un prezzo che sembra più basso di quello che dovrebbe. Tutti dotati di tecnologia QLED, quindi Quantum Dot, supportano Dolby Vision TM IQ e Dolby Atmos, incorporando anche nove sensori di luce per rilevare l'illuminazione circostante e adattare l'immagine a schermo. Un microfono permette di usare Google Assistant direttamente dal TV, sfruttandolo come hub per controllare anche gli altri eventuali prodotti Xiaomi presenti in casa, come per esempio l'appena citato robot aspirapolvere.Il 50” è disponibile da 599,99 euro passando a 699,99 e 899,90 per i tagli da 55 e 65”.Durante l'evento sono poi stati presentati anche i nuovi Xiaomi Smart Band 7 pro, con il display rettangolare. Per 99 euro, si può contare su di un dispositivo che incorpora ben 110 modalità legate allo sport, una resistenza all'immersione fino a 5 atmosfere e 150 quadranti tra i quali scegliere il preferito.