Dallo sportswear al su misura: le nuove frontiere green del jeans

Casual. Ribelle. Quotidiano. Elegante. Da gran sera. Artistico. Va a finire che il jeans diventerà sacro. Sbagliato, lo è stato già, alle origini, a metà del 1500. Un jeans da altare? Esatto. La prova si trova nella sua città natale, Genova, dove si è tenuto a settembre il primo evento dedicato a questo “patrimonio” dell'umanità, GenovaJeans http://www.genovajeans.it : nel luogo in cui il tessuto è stato inventato (in una formula speciale con meno cotone e più lino, un fustagno tinto con indaco, chiamato blu jean, blu di Genova) si sono fatti convergere grandi produttori e piccoli artigiani, studiosi e ambassador della sostenibilità per rivendicare la “denominazione” d'origine del jeans, celebrare la sua storia, discutere i temi della lavorazione e dello smaltimento e riflettere sulla sua simbologia, che ha attraversato campi semantici e ambiti di appartenenza diversissimi: il lavoro portuale, di minatori e cowboy, i teli da cerimonia, le conquiste generazionali e di genere, i red carpet, gli atelier d'artista, fino ai musei. Partiamo da qui.

“Monaci in preghiera”, tela di lino indaco dipinta a tempera, metà XVI secolo, esposta al Museo Diocesano di Genova. L'opera è di proprietà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Al Museo Diocesano di Genova si trovano i teli con storie della passione di Cristo provenienti dalla locale Abbazia di San Nicolò del Boschetto. Si tratta di tele quaresimali, risalenti al 1530 circa, il cui scopo era quello di nascondere gli altari, i loro decori e dipinti, per far vivere ai fedeli con maggior raccoglimento il mistero della morte e risurrezione di Cristo. Le imponenti tele sagomate, avvolte dal buio del museo e pesanti della solennità delle scene rappresentate, hanno però un aspetto clamorosamente familiare. Avvicinandosi alla tela, osservandone il bordo, il dubbio di avere nell'armadio un tessuto non tanto diverso da quello di cinque secoli fa diventa una certezza. Ma cinque secoli non sono passati invano. Tra allora e oggi, in mezzo c'è la storia, del mondo e d'Italia, tant'è che i pantaloni di InJeans, una giovane startup genovese, per il modello da uomo Via Pre' si ispirano a quelli che Garibaldi indossò partendo da Quarto con i Mille: modello in fustagno blu, dalla mano leggera, con taglio sartoriale e bottone rosso.

La tuta total denim, look 21 della prima sfilata Couture di BALENCIAGA, firmata Demna Gvasalia.

Nella parabola dell'ideale ritorno a casa del jeans, ci sta anche l'apparizione al Met Gala di New York di Lupita Nyong'o in un abito da sirena con strascico in denim, firmato Atelier Versace . Il tema ritorna nella mostra del Costume Institute In America: A Lexicon of Fashion. Nel lessico della moda americana, sicuramente i jeans sono un caposaldo dello stile e del lifestyle made in Usa, grazie al 5 tasche di Levi's e ai divi di Hollywood che li hanno portati. Però arrivano dall'Italia, come l'abito da gran sera di Atelier Versace in denim sagomato e sottogonna in georgette e cristalli.

Trench in canapa cotonizzata, LEVI'S RED (315 €).

Se il jeans sale verso l'alto, sul red carpet, l'haute couture scende invece verso il quotidiano grazie all'uso del denim. Lo hanno dimostrato le ultime sfilate di alta moda di Parigi, che hanno presentato diversi esempi di questo meccanismo scambiatore: la giacchina di fettuccia di jeans riciclato con fiori ricamati di Ronald van der Kemp (basso verso alto); i ricami opulenti e i coni d'oro applicati sul jeans liscio (alto verso basso), il rigore impeccabile della tuta in denim di Balenciaga Couture , dove il materiale, lavorato su telai americani in Giappone e tinto a mano, ha cuciture d'argento, un concentrato di lusso quotidiano.

“Tre caravelle tre” (2020), tecnica mista su tela jeans Candiani Denim, Emilio Isgrò. Le opere fanno parte del corpus costitutivo del nuovo Museo Internazionale del Jeans e sono raccolte anche nel volume “Arte Jeans, storia di un mito nelle trame dell'arte contemporanea”, a cura di Ursula Casamonti e Francesca Centurione Scotto, Vanilla edizioni (25 €).

Al Metelino, edificio presso il porto di Genova in cui prenderà vita il Museo Internazionale del Jeans (attraverso donazioni di artisti contemporanei che si cimentano con il denim come materia prima), incontro un'opera che mi fa pensare ai teli del 1500: il duo di artiste Goldschmied & Chiari ha riprodotto su tela una foto dei genitori di Sara Goldschmied (il papà, Adriano, è uno dei padri fondatori del jeans italiano): il ritratto è creato con una stampa laser firmata Tonello (azienda specializzata in tecnologie per lavaggi, trattamenti e finissaggi di capi) su tela Candiani Denim .