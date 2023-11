Dallo sprint a due cifre a una solida corsa costante

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Normalizzazione della crescita» e «atterraggio morbido»: sono alcune delle parole usate il 10 novembre da Johann Rupert, presidente di Richemont, per commentare i dati del primo semestre dell’esercizio fiscale, chiuso al 30 settembre del gruppo, che fra la prime tre società del lusso al mondo (le altre due sono Lvmh e Kering) è la più legata all’hard luxury, alta gioielleria e orologeria. Pur se normalizzata, sempre di crescita si tratta: il gruppo Richemont, quotato alla Borsa di Zurigo, ha in portafoglio, tra gli altri, Cartier, Piaget, Van Cleef & Arpels, Panerai e Buccellati e ha chiuso il periodo aprile-settembre 2023 con ricavi a 10,2 miliardi di euro (+6% rispetto al primo semestre fiscale 2022-23) e un risultato netto positivo di 1,5 miliardi, che si confronta con il rosso di 766 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, sul quale però aveva pesato l’effetto contabile legato alla vendita di Ynap.

Il passaggio da due a una cifra delle crescite è confermato dai dati di Lvmh, primo gruppo del lusso al mondo (80 miliardi i ricavi del 2022), che ha chiuso i primi nove mesi del 2023 a 62,2 miliardi di euro (+9% rispetto al periodo gennaio-settembre 2022), segnalando però il rallentamento del terzo trimestre, come del resto ha fatto Richemont. Negli ultimi anni Lvmh ha ampliato la parte hard luxury del portafoglio, che oggi comprende leader nella gioielleria come Bulgari (sempre più presente negli orologi, come si legge a pagina 11 di questo speciale) e Tiffany e i marchi di alta orologeria Tag Heuer, Zenith e Hublot. Nei primi nove mesi la divisione Watches&Jewelry di Lvmh ha sfiorato gli 8 miliardi di ricavi (+9% di crescita organica sul 2022).

Altri dati positivi vengono dal termometro più importante della salute degli orologi di alta gamma, l’export dalla Svizzera, che rappresenta il 90% del mercato di segnatempo di lusso nel mondo. Al giro di boa del terzo trimestre l’export di orologi svizzeri – annunciato il 19 ottobre – ha confermato il segno positivo. In settembre le esportazioni elvetiche di segnatempo sono state di 2,33 miliardi di franchi (2,46 miliardi di euro), in aumento del 3,8% rispetto al settembre 2022. Per i primi nove mesi dell’anno l’export di orologi è cresciuto dell’8,6% a 19,68 miliardi di franchi (20,76 miliardi di euro).

Di normalizzazione della crescita si è parlato anche in occasione della presentazione del Monitor Altagamma-Bain&Co. sul mercato dei beni di lusso personale (si vedano Il Sole 24 Ore del 15 e 17 novembre), che chiuderà il 2023 con un giro d’affari stimato in circa 362 miliardi di euro (+4% sul 2022 a tassi di cambio correnti). L’Altagamma Consensus, risultato delle previsioni di venti analisti del lusso, ha ipotizzato che nel 2024 prosegua il trend positivo della gioielleria (+5,5%) e che resti stabile la crescita dell’alta orologeria (+3,5%). Per restare in tema di previsioni per l’anno prossimo, interessante lo spunto venuto dal Deloitte Swiss Watch Industry Study 2023, che considera l’India un mercato con un forte potenziale per i prossimi anni. Nei primi otto mesi del 2023 il mercato indiano ha registrato un forte aumento delle importazioni dalla Svizzera, superiore al 18%, e si prevede che possa entrare tra i primi dieci mercati di esportazione di orologi Swiss made entro dieci anni.

Nelle pagine di questo speciale i lettori troveranno casi aziendali e approfondimenti sulle strategie non solo delle maison di alta gamma, ma anche di quelle che si rivolgono ad altri segmenti. Non mancano informazioni sulle aste (pagina 5) – altro indicatore della solidità dell’orologeria, considerata, alla stregua della gioielleria, un bene rifugio – e sui più importanti retailer italiani (pagine 32 e 33), che hanno saputo adattarsi al periodo nero del Covid, poi al rimbalzo delle vendite nei negozi fisici post pandemia e ora attuano un’autentica multicanalità basata su nuovi servizi, ma sempre guidata dal rafforzamento del rapporto di fiducia con i clienti.