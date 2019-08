Dallo stick trasparente al siero speciale, 15 solari per le beauty addict Solari unici per proteggere la pelle: ecco tutti i dettagli di Annalisa Betti

4' di lettura

C'è quello che ci fa immaginare di essere in un paradiso tropicale e c'è la formula così versatile da essere un perfetto mix di trucco e suncare ed è adatto sia per il viso sia per il corpo. Oggi le proposte sono talmente diversificate e sfiziose da soddisfare anche le beauty addict più esigenti, ma c'è un solare particolare, quello di Caudalie, che mette d'accordo tutte noi: è amico dell’ambiente, per la precisione dell’ecosistema marino. Caudalie si è infatti impegnata al fianco di Coral Guardian attraverso un programma di tutela e di ripristino delle barriere coralline. Grazie a questa collaborazione, nel 2019 saranno già oltre tremila i coralli trapiantati, ripristinati e protetti in Indonesia. Inoltre, nelle sue formule bandisce i filtri ritenuti nocivi per l’ambiente marino (oxybenzone e octinoxate) che uccidono ogni anno migliaia di coralli.



Il solare più lussuoso è senz’altro Sunleÿa GE Soin Solaire Global Anti-Âge Prévention Taches SPF 50+ di Sisley: un vero scudo antietà, specifico antimacchie, che diventa un sontuoso trattamento di bellezza per nutrire la pelle con estratti e burri vegetali. Il risultato è un’abbronzatura luminosa e un viso che mantiene un aspetto giovane e radioso.



Il più glam è Soleil de La Mer - The Glowing Body Oil di La Mer, un olio leggerissimo, perfetto come doposole, che non solo ha un’azione calmante, energizzante, nutriente e lenitiva, ma illumina elegantemente la pelle con il tocco scintillante di microparticelle dorate.



Una nuova formula multitasking per viso e corpo: i solari Clinique si avvalgono della nuova tecnologia multibenefit SolarSmart che protegge a livelli elevati contro le scottature e l’invecchiamento cutaneo indotto dai raggi Uva e Uvb, attiva un processo di riparazione che aiuta a prevenire i segni di invecchiamento e protegge la pelle dalle aggressioni ambientali con una carica di antiossidanti. Sono anche oil free, perciò adatti anche alle pelli oleose.



Lo stick invisibile: piacerà a chi non sopporta la patina bianca (che spesso lasciano i filtri fisici) e le tracce di crema, il nuovo Crystal Stick Protettivo 50+ di Collistar. Adatto anche alle pelli ipersensibili, diventa irrinunciabile per chi – giustamente – vuole esibire i tatuaggi anche in spiaggia.

Il più esotico: grazie a un profumo paradisiaco, fa sentire in vacanza ai Tropici… La linea Hei Poa permette di scegliere tra cocco, tiaré, vaniglia e frangipani, come da tradizione a Tahiti. L’abbronzatura sarà intensa, la pelle nutrita e lo spirito sollevato. In vendita nelle profumerie Pinalli.

Lo useremo anche in settembre: il doposole Bottega Verde Sol Tropical rende la pelle morbida, sensuale e profumata, così anche al rientro ci regalerà la sensazione di essere ancora in vacanza.

Rimedio lampo: speciale per il viso, la Maschera Doposole alla birra di LR Wonder è superidratante e rinfrescante. In più, prolunga l’abbronzatura. In comodi fogli monouso, ideali in viaggio. Si acquista online.