Dallo stop al contante alle bici elettriche, la top ten degli articoli 2019 più letti della sezione Italia

4. Perché la Sea Watch 3 di Carola non doveva attraccare a Lampedusa

«Perché Lampedusa? Perché la #SeaWatch3 non è andata in Libia, in Tunisia, in Grecia o a Malta, come avrebbero voluto Di Maio e Salvini?

La comandante Rackete aveva ottime ragioni per dirigersi in Italia». É il quarto articolo più letto della sezione Italia, firmato da Francesca Milano, pubblicato il 29 giugno 2019. Ci sono le ragioni che Fabio Sabatini, professore associato di Politica economica all’Università La Sapienza ha messo in fila. E su Twitter ha spiegato passo passo perché la Sea Watch 3 ha fatto bene ad attraccare a Lampedusa.

5. Conte rassegna le dimissioni e sale al Colle

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato annuncia la fine del governo M5S-Lega, il Conte I. E attacca a tutto campo il leader della Lega Matteo Salvini: «Ha perseguito interessi di parte, una decisione grave dettata da opportunismo politico». Salvini replica: «Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è libero». L’articolo, quinto nella classifica dei più letti della sezione Italia, sul sito del Sole 24 Ore, è firmato da Vittorio Nuti.

É il 20 agosto 2019. Conte ha poi ufficializzato le dimissioni nel corso di un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale.