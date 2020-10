Dallo stop alle visite negli ospedali ai divieti per sale giochi e scommesse, alla sospensione delle gite parrocchiali: fioccano le ordinanze restrittive di Comuni e Regioni L’utimo report settimanale del ministero della Salute e l'Iss ha segnalato la necessità di un « tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione». Di qui la decisione degli enti locali di mettere in campo soluzioni proprie di An.C.

Coronavirus, Rt sopra 1 in 17 regioni e nelle due province autonome: i dati

Il record di nuovi contagi, il numero delle vittime del Covid-19 raddoppiato e il pressing del Comitato tecnico scientifico sul governo affinché predisponga misure più stringenti per contenere il virus hanno spinto Comuni e Regioni ad adottare ordinanze più restrittive, in linea con quanto prevede l’ultimo Dpcm.

Quella che è passata meno inosservata è quella firmata nelle ultime ore dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Di fronte a 300 contagi in più in 24 ore, da 818 a 1.127, in una regione dove i posti di degenza ordinaria disponibili per il Covid si stanno rapidamente esaurendo, è ricorso a una stretta che prevede anche la sospensione ad horas di tutte le lezioni scolastiche in presenza fino al 30 ottobre, sostituite da quelle a distanza come ai tempi del lockdown. Blocco anche per la didattica universitaria, ad eccezione delle lezioni del primo anno. Una scelta che non è piaciuta alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che non ha escluso un ricorso da parte del Governo.

Ma la soluzione adottata da De Luca è solo una delle soluzioni messe in campo a livello locale per contenere la diffusione del contagi. L’utimo report settimanale del ministero della Salute e l'Iss ha segnalato la necessità di un « tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione». Di qui la decisione di Comuni e Regioni di mettere in campo soluzioni proprie, in linea con la situazioni della diffusione del contagio in una singola area. Dallo stop alle visite negli ospedali ai divieti per sale giochi e scommesse, sono state adottate misure ad ampio spettro.

Il tutto nelle stesse ore in cui governo e ministero della Salute stanno studiando il varo, in giornata o al massimo domani, di un dpcm che prevede un nuovo giro di vite per arginare i numeri in crescita esponenziale. Fra le misure allo studio: coprifuoco dalle 22, come già accade in molti paesi europei, ma anche chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma anche cinema e teatri. Si riflette anche sulla didattica a distanza alle superiori.

Toscana e Lombardia: stop visite parenti ospedale

Il presidente della Toscana Eugenio Giani, ad esempio, ha firmato un’ordinanza che “blinda” le Rsa dove continuano ad aumentare i casi di contagio. La nuova ordinanza blocca le visite dei familiari salvo situazioni particolari la cui valutazione è rimessa alle direzioni delle strutture e sospende anche i rientri in famiglia fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. Nella stessa direzione è andata la Lombardia: nell’attesa di adottare misure ancora più stringenti - potrebbero venire decise già oggi, venerdì 16 ottobre, in una serie di incontri che vedranno Regione e Comune alla ricerca di soluzioni condivise - il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che l’ordinanza con le misure per fronteggiare l'emergenza Covid in scadenza il 15 ottobre sarebbero state prorogate fino a lunedì 19 ottobre. In una nota il governatore lombardo ha spiegato che «l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico, ovvero del Referente Covid 19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio». Come si diceva, non si escludono in Lombardia:oltre al blocco delle visite nelle Rsa, si punta a una maggiore differenziazione dell'orario scolastico, a rivedere il livello di pubblico ammesso nei palazzetti, e per l'università, l'ipotesi su cui si starebbe ragionando con i rettori è di lezioni in presenza solo per le matricole.