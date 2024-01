Da Clément Vergély Architectes le anticipazioni sui “visitor centre” di AlUla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà lo studio Clément Vergély Architectes, noto per il tunnel de la Corux_Russe e altri edifici nella sua Lyon, per il centro La Rotonde a Versailles e il villaggio olimpico in costruzione per i Giochi Olimpici Parigi 2024, a realizzare i due visitor centre di AlUla, lo spettacolare sito archeologico che presto, per volere di Mohammed Bin Salman, sarà in grado di attirare 3 milioni di visitatori l’anno e cambiare nel mondo la percezione dell’Arabia Saudita.

Ne parliamo ad AlUla con Vergély e il suo staff, vincitori del concorso, al secondo sopralluogo prima ancora che i rendering del progetto siano svelati. Un processo delicato, che a partire dall’idea iniziale si sta sviluppando attraverso un’analisi più approfondita dell’eredità culturale di questo luogo di passaggio sull’antica via dell’incenso. Una vasta area ancora da scoprire, oltre duecento siti, dodici missioni archeologiche e diecimila anni di storia che trovano, a Dadan e Jabal Ikmah, tra le testimonianze più ricche del patrimonio archeologico mondiale.

Come avete sviluppato il progetto?

«Siamo in due siti molto differenti ma vicini tra loro, Dadan è la prima capitale stanziale dell’area, Jabal Ikmah uno dei più importanti siti al mondo di iscrizioni rupestri. In entrambi i casi, con due interventi differenti, dobbiamo lavorare sull’esperienza iniziale del visitatore che dovrà comprendere due siti di particolare importanza in un’oasi che sta restituendo testimonianze millenarie. Lavoriamo con gli architetti del patrimonio e una squadra di scenografi e allestitori, con l’obiettivo di suscitare interesse nel visitatore senza svelare del tutto la meraviglia cui andrà incontro».

Che tipo di architettura dobbiamo aspettarci?

«L’architettura sarà ovviamente magnifica (ride, n.d.r.)! In effetti ne siamo convinti e il merito non sarà soltanto nostro, amiamo lavorare con ciò che esiste già, con la geografia del luogo, coi colori. È stato il sito ad ispirare il progetto iniziale e in questi giorni siamo qui per osservare con maggiore attenzione l’armonia del paesaggio, le rocce, le vallate, i palmizi, il cielo. Il nostro compito è di esaltare questa armonia, in discreta continuità con l’esistente».

Che tipo di materiali userete?

«Partiamo dall’assunto che quel che ci circonda esisteva già. Siamo solo all’inizio del progetto esecutivo ma posso già dire che intendiamo lavorare coi materiali del luogo, faremo un progetto contemporaneo con quel che c’è. Stiamo lavorando anche sui costumi e le tradizioni locali, qui sono millenarie, come la scultura in pietra, la scrittura rupestre, la pittura a colori naturali. C’è un patrimonio materiale unico al mondo, che stiamo scandagliando grazie al team degli archeologi e a una serie di workshop con la popolazione. Una cosa è certa, non sarà un progetto di rottura».