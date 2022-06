Dallo sviluppatore Web 3.0 al crypto artist, ecco le professioni del metaverso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si parla spesso (forse anche troppo) di professioni del futuro. Ma tant’è, la velocità dell’innovazione tecnologica è tale che anche i mestieri dell’economia digitale sono in continua evoluzione. Prima l’intelligenza artificiale, poi la blockchain e gli Nft e in prospettiva il Web 3.0 (o Web3) e il metaverso: l’Internet di domani è un nuovo mondo che proietta le competenze e le capability a un nuovo livello, superiore a quello della prima era della grande Rete e della versione social ed user-friendly che ne è immediatamente seguita. Un salto ulteriore in avanti, dunque, con un elemento di continuità rispetto al recente passato: il boom prolungato della domanda di figure specializzate.

L’indagine condotta dalla prima “coding factory” italiana, la pugliese Aulab, conferma in proposito come attorno ai concetti di iperconnettività, immersività e decentralizzazione (che sono le parole chiave del Web3) e all’idea di un contenitore di infiniti metaversi potenziali vi siano database indipendenti e decentralizzati che fungono da certificati di autenticità e sicurezza per ogni tipo di informazione digitale.

Sebbene rimanga un concetto distante dalla vita quotidiana per la maggior parte degli italiani, stiamo parlando di una tecnologia, la blockchain per l’appunto, che ha un impatto trasversale in moltissimi settori produttivi, dalla finanza per arrivare alla logistica. E che, non a caso, ha aperto una serie di nuove opportunità anche nel mondo del lavoro: tra il 2020 e il 2021, gli annunci di lavoro pubblicati su LinkedIn relativi alla ricerca di esperti in questo settore e in quello strettamente correlato delle criptovalute hanno segnato (sia in ambito tech che finance) una crescita monstre del 395%.

Detto della blockchain, e ribadito il concetto che i diversi portfolio di competenze digitali diventeranno fondamentali nell’immediato futuro al pari delle caratteristiche chiave di queste tecnologie (flessibilità, velocità, adattabilità), Aulab ha identificato cinque professioni simbolo del futuro nell’economia del metaverso. I Web3 Developer, in primis, si andranno presto ad aggiungere al novero dei tecnici che operano a livello di front end e di back end con un profilo in cui convergeranno tutte le competenze di base degli sviluppatori Web e la specializzazione su argomenti relativi alla blockchain e ai suoi diversi “standard”.

Una figura che continuerà a essere strategica anche nell’era degli universi virtuali è quella dell’esperto di cybersecurity. Se il Web3 garantisce una maggiore sicurezza di dati e beni digitali, è anche vero che siamo ancora in una fase inziale dell’evoluzione di questa tecnologia, proprio perché l’architettura che fa da struttura portante è ancora giovane e perfettibile. Ed è proprio per questo che le competenze più rilevanti nello sviluppo del metaverso basato su blockchain saranno riconducibili a professionisti che avranno il compito di mettere in sicurezza gli ambienti Web di nuova generazione e di assicurarsi che i sistemi già implementati garantiscano effettivamente la tenuta della “catena dei blocchi”.