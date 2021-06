Damiani: «La ripresa è più veloce del previsto, grazie ai valori del nostro Made in Italy»

Anello della collezione Belle Epoque

Avete riscontrato dei cambiamenti nelle aspettative e nei desideri dei clienti?

In questo periodo abbiamo constatato che la voglia dei consumatori di acquistare un gioiello prezioso non è diminuita, anzi, si è spesso consolidata e rafforzata. Proprio in questo periodo di incertezza, la durevolezza che caratterizza la gamma di prodotti del nostro Gruppo è stata ancor più percepita come un grande valore aggiunto: una preziosa creazione Damiani o Salvini, un diamante Calderoni o un'opera di design Venini, ma anche i prestigiosi segnatempo che distribuiamo nelle nostre boutique Rocca custodiscono un patrimonio artistico e culturale senza eguali che si tramanda da generazioni ed esprime un savoir-faire unico. Proprio in virtù di questo heritage, le nostre creazioni sono beni di grande valore da tramandare anche alle prossime generazioni, ma anche beni rifugio capaci di accrescere il proprio valore nel tempo o diversificare i propri investimenti.

Il 2020 è alle spalle. Quale è stata la perdita di fatturato (e/o di redditività), e quali conseguenze sul fronte dell'export, sia in termini quantitativi sia dei cambiamenti tra mercati esteri?

Nel 2020 c'è stato ovviamente un rallentamento globale nelle vendite, ma molto inferiore alla media del settore. Inoltre, ci sono regioni dove stiamo registrando risultati molto positivi: nel mercato coreano, uno dei nostri più importanti a livello internazionale, abbiamo praticamente raddoppiato praticamente il fatturato dello scorso anno e continuiamo a registrare crescite a doppia cifra anche in questo esercizio. Anche in Giappone stiamo constatando risultati interessanti. In questi Paesi, così come in Cina, sempre più consumatori vedono Damiani come un marchio storico e d'eccellenza ma allo stesso tempo moderno, innovativo e di tendenza: collezioni come Belle Epoque, Margherita e D.Side sono un vero must have anche per gli appassionati delle nuove generazioni. In Italia, se da un lato le città turistiche soffrono, dall'altro la provincia ci sta dando soddisfazioni e questo ci ha portato a rafforzare ancor più le partnership con i nostri rivenditori di fiducia alcuni dei quali distribuiscono Damiani, Salvini e Bliss da molti decenni.

Inoltre, abbiamo quasi quadruplicato le transazioni via e-commerce. Come si può comprendere da questi dati, stiamo ridefinendo i nostri piani strategici e di sviluppo alla luce dei mutamenti causati da Covid. La pandemia ha mutato lo scenario sociale e culturale internazionale: si stanno modificando gli stili di vita delle persone ma anche le modalità di acquisto e di consumo. Le aziende devono ripensare i propri piani strategici e modelli di business per adattarsi alle esigenze di un mercato più fluido. I mercati internazionali sono ancora lontani dallo stabilizzarsi ed è molto complesso fare previsioni precise sugli effettivi mutamenti della dimensione socio-culturale. Inoltre, in alcuni Paesi, come quelli asiatici, potrebbero verificarsi fenomeni inattesi e non prevedibili di “Revenge Spending”.

È confermata la ripresa della Cina? Qual è la vostra posizione in questo mercato?

La crescita dei consumi interni e l’impossibilità di spostamenti rendono la Cina un mercato molto importante:inoltre è previsto che in pochi anni il 50% dei beni di lusso saranno venduti in Cina. Per rafforzare la nostra presenza in questo mercato, abbiamo recentemente costituito una nuova società di diritto cinese che ha come soci il Gruppo Damiani e il Gruppo Fosun. La società si occuperà della distribuzione in Cina dei brand Damiani e Salvini. Questo progetto molto ambizioso ha come obiettivo una forte crescita nel mercato cinese attraverso l'apertura di oltre una decina di boutique monomarca Damiani e un centinaio di punti vendita Salvini grazie alle rispettive competenze dei due Gruppi. Come da nostro piano strategico, abbiamo aperto poche settimane fa un flagship store a Shanghai presso il rinomato I.F.C. (Shanghai International Finance Center): uno shopping mall esclusivo celebre per essere la frequentata meta degli appassionati d'Alta Moda e del Lusso della regione. Nel corso dell'anno, in questo mercato, ci saranno altre aperture Damiani e le prime aperture di punti vendita Salvini.