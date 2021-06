Damien Hirst, prova il rilancio tra museo e Nft

5' di lettura

Il palcoscenico su cui opera Damien Hirst è iper-globale e interconnesso. Coinvolge una pluralità di attori, dai grandi galleristi, Larry Gagosian in testa, ai grandi collezionisti worldwide (da François Pinault agli Emiri del Qatar, da Deutsche Bank a Prada, sponsor alla Galleria Borghese). Fino ai grandi musei internazionali, a partire dalla Tate Modern di Londra (2012) e oltre, nelle ramificazioni infinite di Instagram e, nel futuro prossimo, degli NFT. Infatti lavora da cinque anni a The Currency Project, per entrare nel mercato dei Non Fungible Token con 10.000 oli su carta accompagnati da un file di certificazione digitale o NFT, autenticato dalla block-chain.

Tridacna gigante (bronzo, 2010). ARCHEOLOGY NOW di Damien Hirst. Galleria Borghese-Roma (Ph.LTraversi)

Le opere a Roma

La mostra «Archaeology Now», appena aperta alla Galleria Borghese di Roma, a cura di Anna Coliva e Mario Codognato (in calendario dall’8 giugno al 7 novembre) sarà seguita da quella alla Fondazione Cartier di Parigi (dal 6 luglio al 2 gennaio 2022) con parallela «Cathedrals Built on Sand» da Gagosian-Parigi, in corso fino al 22 settembre. La prima personale in Francia, «Cherry Blossoms», sarà costituita da una «Serie» di 107 grandi tele (2018-19) dai colori impastati in tocchi ripetuti e sovrapposti ad infinitum, che pare citare in chiave astratto-minimalista il «Ramo di mandorlo fiorito» di Van Gogh (1890). Hirst aveva pensato di portarne parte a Roma optando, invece, poi per «12 Colour Space» dalla serie di 94 creata nel 2016, e per 72 sculture della post-Wunderkammern già “naufragata” a Venezia nel 2017, tra Punta della Dogana e Palazzo Grassi di monsieur Pinault, intitolata «Treasures from the Wreck of the Unbelievable», e costata 54 milioni € e 10 anni di lavoro.

Tadukheba (marmo di carrara, smeraldi etc. 2011). ARCHEOLOGY NOW di Damien Hirst. Galleria Borghese-Roma (Ph.LTraversi)

Il nuovo marketing

Cosa aggiunge la nuova temporanea “musealizzazione” italiana del più luciferino e abile artista vivente, dopo quella del 2004 al Museo Archeologico di Napoli? Perché giova esporre tra le mura di un simile tempio della bellezza, classica e anti-classica? Forse è una tappa della volontà di smarcarsi dalla serialità e dal marketing elevati ad arte globale? Nel 2012, fu Larry Gagosian ad allestirgli una personale globale delle «Spots Paintings» (1986-2011, in contemporanea in 11 sedi, da New York e Hong Kong a Roma. Quasi una mostra in serie. Da Pinault, a Venezia, nel 2017 aggrediva un nuovo territorio rielaborando in invenzioni scultoree post-archeologiche materiali preziosi e rari degli amatori e connoisseurs di ogni tempo. In questo rilancio 2021, parallelo tra musei, fondazioni e gallerie, i «Colour Space», ora alla Borghese, evoluzione degli «Spot Paintings», sono tutti “manu-fatti” con dichiarata provenienza privata, come le «Veil Painting», secondo il processo creativo spiegato dallo stesso Hirst: Damien esibisce il suo intervento diretto e il suo ritorno alla pittura dal suo sito, e da quello di Gagosian.

Cinque nudi dall’antica Grecia (bronzo, 2012) nella sala della Paolina Borghese di Antonio Canova. ARCHEOLOGY NOW di Damien Hirst. Galleria Borghese-Roma (Ph.LTraversi)

In asta

Lontana la stellare asta «Beautiful Inside My Head Forever» da Sotheby's del 15-16 settembre 2008, quando l’esponente della Young British Artists sembrò convogliare il mega-gallerista ad un'inedita competizione al rialzo con buona parte dei suoi collezionisti ed agenti (Charles Saatchi, Jay Jopling di White Cube) subito dopo il fallimento della Lehman Brothers. L'ex enfant terrible degli YBA riuscì ad aggiudicare direttamente nei due giorni 287 opere, di cui solo 5 invendute, per 111,4 milioni di sterline, circa 140 milioni di euro, rispetto alla stima di 65 milioni di sterline, portandosi a casa 92.730.000 £ (di cui oltre 2.770.000 £ date in beneficenza). Mentre una parte di Wall Street e della City soccombevano ai subprime e allo scollamento rispetto all'economia reale, sembrava che il mondo della Contemporary Art fosse un pianeta a parte. Non era vero. Hirst era stato tempestivo e intrepido, ma non senza paura. Poi ha riconosciuto che “la stessa asta in fondo non era altro che un'opera d’arte e una performance”.

Sul mercato secondario delle aste l’artista inglese, tra 2004 e 2008, aveva scalato le posizioni più alte totalizzando circa 210 milioni €, gli anni 2007-8 rappresentano quasi il 45% del fatturato ventennale. Tra 2009 e 2010 c’è stato un ridimensionamento importante dei valori e dei volumi del suo mercato, cresciuto esponenzialmente nel suo complesso.