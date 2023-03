Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

I “Daniels”, come vengono chiamati, si erano fatti conoscere al pubblico cinematografico nel 2016 con il curioso e surreale “Swiss Army Man”, che vedeva protagonista Daniel Radcliffe. Prima e dopo quel lungometraggio hanno fatto molto altro, ma fino a poco tempo fa venivano sicuramente ricordati per quella pellicola di sette anni fa: poi è arrivato il successo straordinario e imprevisto – sia in termini di box office sia nei giudizi critici – di “Everything Everywhere All at Once”, che li ha resi addirittura i favoriti nella categoria del miglior regista. Ce la faranno a sbancare gli Oscar?