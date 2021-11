Daniel Ortega rieletto presidente del Nicaragua. Ue: regime autocratico

Dal 2018 fuggiti migliaia di nicaraguensi. Osservatori e giornalisti occidentali non ammessi

Migliaia di nicaraguensi sono fuggiti dalla loro patria dopo la repressione del 2018 delle proteste antigovernative, in cui sono state uccise più di 300 persone. Si prevede che il malcontento prolungato alimenterà un aumento dell’emigrazione in Costa Rica e negli Stati Uniti, dove quest’anno è stato arrestato un numero record di nicaraguensi al confine.

Gli osservatori internazionali dell’Unione europea e dell’Organizzazione degli Stati americani non sono stati autorizzati a partecipare e ai giornalisti è stato vietato l’ingresso nel paese.

Ue: il Nicaragua è diventato un regime autocratico

«In seguito alle proteste sociali scoppiate nella primavera del 2018, il governo del Nicaragua ha scatenato la violenza contro il proprio popolo, lasciando dietro di sé morte, sparizioni forzate, incarcerazioni, maltrattamenti ed esilio di massa e trasformando il Paese in una repubblica della paura. Le elezioni del 7 novembre completano la conversione del Nicaragua in un regime autocratico». Lo afferma in una nota l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell a nome della Ue.