Daniel Wellington sempre più sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Daniel Wellington inaugura la sua seconda decade aprendosi a nuove forme, materiali e linee di prodotto, dalla gioielleria all’eyewear. «L’obiettivo è elaborare concept distintivi da integrare nel nostro portafoglio – spiega il ceo Johan Johansson –, come la collezione Quadro, il nostro primo orologio rettangolare, oggi fra i bestseller, e il quadrante in madreperla, lanciato a marzo».

Rettangolare nella linea Quadro e tondo in Petite, veste una cassa in acciaio di 6 mm e si abbina a diversi cinturini. Ulteriore sperimentazione si ritrova nella collezione Quadro studio, in cui il brand – presente in Italia attraverso un forte e-commerce e distribuito offline da Diffusione Orologi – reinterpreta l’estetica anni 70 con casse da 22x22 mm in acciaio, anche placcato oro rosa, abbinate a cinturini a pianoforte nelle stesse finiture e a quadranti bianco, nero o verde. Un’esplorazione di stili che il ceo definisce «entusiasmante», come la strategia di sostenibilità del marchio. «Obiettivo 2030 è la climate neutrality – conclude Johansson –, anche grazie a un attento studio dei nuovi materiali, prendendo decisioni informate fin dalla progettazione. Come per i nostri occhiali, realizzati artigianalmente in bioacetato italiano».