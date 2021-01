Daniele Amato di Paola Dezza

3' di lettura

Una storia lunga più di un secolo, partita nel lontano 1908 in piazza Missori a Milano, dove ancora oggi esiste la fabbrica. Una storia che racconta l’evoluzione di un accessorio sempre più identificativo come le borse. Fino ad arrivare a un brand di lusso come quello di Daniele Amato. «L’azienda all’inizio realizzava le copertine dei libri sacri, poi un cambio di rotta e la realizzazione di borsette da signora - racconta Daniele -, con una fetta importante di attività on conto terzi».

Per arrivare a oggi. «Sono entrato in azienda a 15 anni - dice ancora il designer - mosso da una grande passione per questo lavoro. Sin da bambino appena uscito da scuola venivo in fabbrica e passavo i miei pomeriggi sotto i tavoli a cercare pezzi di pellame e tessuto scartati dagli artigiani per costruire qualcosa». Ed è anche dall’archivio storico abbinato al suo estro che Daniele Amato, oggi 23 anni, prende ispirazione per le collezioni.

Loading...

«Nel tempo siamo passati da azienda che produceva soprattutto in conto terzi a realtà che produce un marchio proprio - racconta -, fermo restando che lavoro come consulente per altri brand, tra cui Paola Bonacina, che si occupa del mercato arabo e produce qui da noi».

Il ritorno al passato è stato sempre il consiglio della mamma di Daniele, prematuramente scomparsa, che sempre lo ha invitato a pensare alle parole del nonno “non si può inventare nulla di nuovo, ma reinventare quello che si ha”.

Da quando ha iniziato a guardare al passato ogni anno le vendite sono aumentate del 20-30%. «Spesso basta svecchiare un modello datato e dargli una grinta più attuale» dice. La produzione ogni anno ammonta a circa 1.200 borse solo del marchio Amato, che si inserisce in una fascia di medio lusso con prezzi di partenza 400-500 euro. La fascia media è quella relativa alle borse da giorno e da cocktail. Gli oggetti per la sera, invece, si inseriscono in una fascia di altissimo lusso. «La pochette meno cara costa 4mila euro -racconta -. È realizzata con un tessuto iconico (Mesh) che viene prodotto sin dagli anni 50 ed è realizzato con un telaio del 1800 azionato a mano che permette di intrecciare fili in oro 24 carati e argento creando vari disegni». Si tratta di borse gioiello, iconiche e acquistate anche dalla Regina Elisabetta negli anni 90.