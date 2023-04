Daniele Amato lancia la Micro-bag in tessuti d’archivio

La strategia di crescita passa quindi sempre più dall’e-commerce e sempre meno da negozi diretti e concessionari per catturare soprattutto la Generazione Z: «Puntiamo a vendere tutto online e a riservarci di utilizzare un distributore per l’Asia, che rappresenta una parte importante della domanda», dice Daniele. Per quanto riguarda la Cina, per il brand Amato Daniele conta circa il 50% del fatturato, sia in periodo pre che post covid. La percentuale si è sempre mantenuta stabile anche in periodo di pandemia. Il restante 50%, invece, deriva principalmente dallo shop online che sta focalizzando le vendite sul mercato italiano. Ma anche i pop up iniziano a nascere, come l'ultimo che sarà inaugurato il prossimo 5 aprile presso lo Spazio Lineapelle in Piazza Giuseppe Tomasi Di Lampedusa a Milano.



Il brand Daniele Amato produce oggetti cuciti esclusivamente a mano e l’obiettivo, sempre con focus sulla sostenibilità, è convertire tutte le parti rinforzo in prodotti riciclati al 100%, le parti in carta con componenti per l'80% riciclati con certificato. Le parti metalliche sono tutte placcate in oro 24 carati, come il dettaglio identificativo della chiusura “Cometa”.

(Tom Stoddart/Getty Images)

La collezione spazia dalle riproduzioni di modelli classici fino alla più recente creazione di Daniele, una tracolla in coccodrillo realizzata in diversi colori, dal classico nero al blu elettrico. Ma è nata anche, questa volta da una idea collettiva in laboratorio, la pochette nodo con colori pump, dal verde erba al rosa bubble, tanto amato in tempi recenti.

Daniele è entrato in azienda a 15 anni, mosso dalla sua grande passione. Il ritorno al passato è stato sempre il consiglio della mamma, prematuramente scomparsa, che lo invitava a fare sue le parole del nonno: «Non si può inventare nulla di nuovo, ma reinventare quello che si ha». Ed è anche dall'archivio storico abbinato al suo estro che Daniele prende ispirazione per le collezioni.

Il prezzo di partenza delle borse è di circa 400-500 euro. La fascia media è quella relativa alle borse da giorno e da cocktail, mentre gli oggetti per la sera si inseriscono in una fascia di altissimo lusso. La pochette-gioiello più nota, indossata da Lady Diana e dalla Regina Elisabetta, è realizzata con un tessuto iconico (Mesh) che viene prodotto sin dagli anni 50 con un telaio del 1800 azionato a mano, che permette di intrecciare fili in oro 24 carati e argento creando vari disegni.