Danieli ingrana la marcia dopo i conti del bilancio 2018-2019

Danieli Orda passo di carica a Piazza Affari all’indomani della diffusione dei conti del bilancio 2018-2019 terminato a fine giugno. I titoli vantano una delle performance migliori del listino milanese. Vanno bene anche le azioni risparmio,.



La società ieri ha annunciato di avere chiuso il bilancio 2018-2019 con ricavi in crescita del 13% a 3 miliardi di euro, un ebitda in miglioramento del 5% a 239 milioni e un utile netto migliorato del 15% a 67 milioni. A fine giugno la posizione finanziaria netta era di 928 milioni, migliorata dagli 837 milioni dell’anno prima e superiore alle attese degli analisti.

Gli esperti di Equita, pur avendo apprezzato i numeri diffusi ieri, raccomandano cautela. Hanno confermato la raccomandazione di 'Hold' sia sulle azioni ordinarie, sia sulle risparmio e hanno però rivisto al ribasso i target di prezzo, che comunque rimangono più elevato dei corsi di Borsa. Nel dettaglio il prezzo obiettivo sulle ordinarie è stato tagliato dell’8% a 18,8 euro e quello sulle risparmio del 28% a 11,4 euro. Del resto gli esperti della società di intermediazione hanno ridotto le stime sull’ebitda 2020 e 2021 del 6% e del 5% e quelle sull'utile netto dei prossimi due anni ancora di più, del 21% circa, mettendo in conto che l'azienda effettuerà investimenti in ricerca e sviluppo.

Non la pensano allo stesso modo gli esperti di Mediobanca, che invece hanno confermato una raccomandazione positiva sulle azioni proprio alla luce dei conti diffusi ieri «I numeri superiori alle attese del bilancio annuale 2018-2019 sono una sorpresa positiva considerando le persistenti tensioni sul fronte del commercio internazionale», hanno sottolineato gli analisti di Piazzetta Cuccia che hanno sottolineato la capacità tecnologia dell'azienda, in grado di essere più competitiva della concorrenza. Tra l'altro Mediobanca ha anche apprezzato le indicazioni di ottimismo fornite dai vertici del gruppo per il bilancio del 2019-2020 che dovrebbe essere in crescita. Mediobanca ha pertanto confermato una raccomandazione di 'Outperform' , con un target di prezzo per le ordinarie a 21,3 euro.

