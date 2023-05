Daniil Medvedev trionfa a Roma: primo titolo sulla terra rossa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Daniil Medvedev trionfa agli Internazionali d’Italia e raggiunge la prima vittoria, per di più in un Master 1000, sulla terra battuta oltre che il ventesimo titolo della sua carriera, il primo su terra battuta. Il russo, che prima di quest’anno non aveva mai vinto un match al Foro Italico, ha battuto il danese Holger Rune, numero 7 del tabellone, con un doppio 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco. Medvedev è invece apparso più solido e nel secondo set ha recuperato due break all’avversario.

Il tennista russo torna con questa vittoria anche n.2 del mondo. Per Medvedev si tratta di un titolo importante, perché fino ad oggi la terra rossa era stata una superficie a lui ostica dove puntava a diventare più competitivo in vista del prossimo Roland Garros.

Medvedev migliora anche il suo record personale di finali raggiunte in un anno, dato che quella di oggi sarà la sesta del 2023, la trentatreesima in carriera e la nona in un Master 1000.

Per Holger Rune, 20enne talento danese, è invece la dimostrazione dei progresso compiuti fino ad oggi: ha trovato la seconda finale in un Master 1000 sulla terra e l’ottava in carriera.