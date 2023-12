Danilo Coppola, il legale: «E’ stato rilasciato ed è tornato libero»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Danilo Coppola, arrestato una settimana fa ad Abu Dhabi su mandato d’arresto internazionale per una condanna definitiva per bancarotta, «è stato rilasciato ed è tornato libero». Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Gaetano De Perna, chiarendo che le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno stabilito che «non è necessaria» per lui la custodia cautelare in attesa dell’eventuale procedimento di estradizione. «Tutti sapevano che era là - ha detto l’avvocato - andavano a trovarlo i figli e gli amici, non è scappato e non scapperà». Ora, ha chiarito il legale, bisognerà vedere quando arriverà la richiesta di estradizione del Ministero della Giustizia e «quando eventualmente sarà fissata udienza per decidere se estradarlo o meno». Il rilascio dell’immobiliarista romano, come spiegato dal difensore, è avvenuto sabato.