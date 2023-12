Danimarca tra i sapori della cucina nordica e la bellezza delle sue isole green

Dalle celebrazioni culinarie alle avventure nella natura, la Danimarca nel 2024 riserva molte sorprese ai suoi visitatori. Il Manifesto della cucina nordica compie 20 anni e per celebrare quest’evento in tutto il paese sono numerose le iniziative che lo celebrano. Dal 2004 un gruppo di chef visionari ha gettato le basi per la cucina nordica contemporanea e innovativa fissando 10 principi fondamentali incentrati su salute, sostenibilità, etica e stagionalità. Così da allora il manifesto funge da faro guida, ispirando un profondo apprezzamento per il cibo, il sapore e la diversità sia in Danimarca sia sulla scena internazionale. Nel 2024 poi, i viaggiatori attenti all’ambiente potranno optare per soluzioni di viaggio più ecologiche verso l’isola di Samsø e la penisola di Als, grazie al lancio di due nuovi traghetti elettrici gestiti da Molslinjen. Tramite Alslinjen, gli esploratori potranno scoprire il fascino della Fionia Meridionale e dell’affascinante penisola di Als, godendo di tutto: dalle esperienze culinarie di alto livello al fascino delle pittoresche città di mare. Allo stesso modo, Samsølinjen offre la possibilità di immergersi nella bellezza naturale di una delle isole più sostenibili della Danimarca, famosa per aver raggiunto il 100% di autosufficienza energetica già nel 2007. Samsø è anche considerata l’orto della Danimarca e offre un ambiente ideale per assaporare le delizie del New Nordic Dining. Mandø invece si avvia alla certificazione di Parco dei cieli bui ed è pronta a diventare un paradiso per gli appassionati di natura e per gli osservatori delle stelle. Parte integrante del Parco nazionale del Wadden Sea, quest’isola remota, accessibile solo con un autobus trattore, funge da santuario per gli uccelli migratori, facilitando i loro lunghi viaggi dall’Africa alla Siberia.

