Danni e pagamento della riparazione di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Come dimostrato da una perizia tecnica, il condomino che ha in uso esclusivo il lastrico solare ha ostruito la griglia di scarico dell'acqua piovana provocando dei danni al lastrico stesso. A chi spetta in questo caso pagare il costo di riparazione?

Se la perizia ha dimostrato la responsabilità del condomino che ha in uso il lastrico, la spesa di riparazione è a carico di quest'ultimo, che dovrà eventualmente risarcire i danni provocati ad altri condòmini. Trova, infatti, applicazione il disposto dell'articolo 2051 del Codice Civile, secondo cui «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Oppure subordinatamente, la responsabilità per colpa di cui all'articolo 2043 del Codice Civile.