Danni permanenti risarciti anche se il vaccino non è obbligatorio

Va dunque prevista un’equa indennità per chi riporti danni seri a seguito di vaccino obbligatorio. Perciò le leggi 210/1992 e 229/2005 prevedono già indennità per danni psicofisici permanenti da vaccinazioni obbligatorie.

Rimane ferma la possibilità di una più ampia tutela risarcitoria, laddove si possa dare la (difficile) prova che il danno sia imputabile a una condotta colposa del vaccinatore, del ministero della Salute o di altri potenziali responsabili nel processo di produzione del farmaco.

Consenso senza obbligo

L’impressione è, dunque, che su tali temi regni troppa confusione. Lo attesta il fatto che, nella prassi, si continua a richiedere il consenso per i vaccini anti Covid anche quando sono obbligatori.

Per quelli non obbligatori, la critica si è spostata sul fatto che il consenso, che qui resta necessario, non sarebbe affatto libero ma figlio di un obbligo di fatto, indotto dall’esigenza di ottenere il green pass. La tesi non persuade: in una campagna vaccinale sostenuta da così forti istanze di tutela pubblica, le ragioni individuali possono sfumare.

Ma, proprio per il superiore interesse generale che sostiene tali vaccini, “spinti” dalle regole sul green pass, si ritiene che la tutela vada comunque accordata anche in assenza di vero e proprio obbligo vaccinale. In questo senso si è più volte espressa la Consulta, ritenendo che gli indennizzi della legge 210/1992 vadano riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni «raccomandate» dall’autorità sanitaria italiana, perché la ratio è la stessa.