Danni provocati dal cane? Ecco tutte le tutele a disposizione dell’assicurato

Domanda. Mi hanno citato in giudizio per un danno cagionato dal mio cane. Essendo assicurato, che cosa devo fare? Se mi occorre un avvocato, lo paga la compagnia?

Risposta. Siamo nell'ambito della polizza per responsabilità civile, ovvero una copertura a favore dell'assicurato a ristoro dei danni che egli, il suo nucleo familiare o i propri animali domestici, se inclusi nella copertura,dovessero cagionare a terzi. La prima cosa da fare è trasmettere tempestivamente alla compagnia ogni richiesta risarcitoria che dovesse pervenire, in modo da consentire la migliore trattazione della questione e agevolare una definizione stragiudiziale. Se ciò non dovesse evitare la causa, sarà necessario nominare un legale, il più delle volte di concerto con la compagnia, che dovrà di norma avallarne la scelta. In riferimento agli oneri legali, tanto per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale, è sempre più diffusa la sottoscrizione di una polizza “Tutela legale”, che copre gli oneri necessari per l'assistenza legale in ogni fase della vertenza: i limiti di copertura e le condizioni, tra cui la possibilità di nominare un proprio avvocato di fiducia o rimettersi alla scelta della compagnia, variano a seconda del tipo di copertura scelta. Pertanto, le spese dell'avvocato potranno essere coperte dalla compagnia solo qualora il lettore abbia sottoscritto anche una polizza del tipo descritto.

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 17 gennaio.

